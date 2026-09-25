Ψυχωτικός εισβολέας μαχαιρώνει θανάσιμα γιατρό στον ύπνο του - Φώναζε ότι είναι ο Θεός

Snapshot Ένας άνδρας με ψυχωτικά χαρακτηριστικά εισέβαλε στο σπίτι ενός γιατρού στην Πενσυλβάνια και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ενώ κοιμόταν.

Η σύζυγος του γιατρού τραυματίστηκε και περιέγραψε την επίθεση ως φρικτή, ενώ τα παιδιά τους ήταν σωματικά καλά.

Ο ύποπτος εισβολέας φώναζε ότι είναι ο Θεός και πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της συζύγου του θύματος.

Ο γιατρός φώναξε τον ύποπτο με το μικρό του όνομα, παρά το γεγονός ότι η σύζυγος δεν γνώριζε τον δράστη.

Ο ύποπτος είχε προηγούμενες κατηγορίες για διάρρηξη και κλοπή και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες ανθρωποκτονίας, βαριάς επίθεσης και διάρρηξης. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας, που χαρακτηρίστηκε ως «ψυχωτικός» εισέβαλε στο σπίτι ενός γιατρού στην Πενσυλβάνια, και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την ώρα που κοιμόταν μαζί με τη σύζυγό του, που επίσης τραυματίστηκε, με τον εισβολέα να ουρλιάζει ότι ήταν ο Θεός.

Ο Δρ Ίντρις Έβανς και η σύζυγός του βρέθηκαν να φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους στο Έτζγουντ της Πενσυλβάνια, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το ζευγάρι κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρά του στον τρίτο όροφο όταν ο ύποπτος Ελάιας Χέμινγουέι, 32 ετών, φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι από ένα πίσω παράθυρο και εξαπέλυσε την επίθεσή του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Έβανς, 46 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σύζυγός του μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο. Στην κατάθεσή της περιέγραψε τη φρίκη, λέγοντας πως προσπάθησαν να «αντεπιτεθούν όσο καλύτερα μπορούσαν» ενώ φώναζε στα παιδιά τους να φύγουν από το σπίτι.

Τα παιδιά του ζευγαριού, 8 και 12 ετών, αναφέρθηκαν ότι ήταν σωματικά «καλά» από την επίθεση.

Ο φερόμενος εισβολέας πήρε επίσης τα κλειδιά του αυτοκινήτου της συζύγου του Έβανς αφού τα ζήτησε.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο Έβανς φώναξε τον ύποπτο με το μικρό του όνομα, σαν να τον γνώριζε, σύμφωνα με τη σύζυγό του, η οποία ωστόσο δεν γνώριζε τον ένοπλο εισβολέα.

Τώρα η αστυνομία ερευνά αν οι δύο άνδρες γνώριζαν ο ένας τον άλλον.

Ο Χέμινγουεϊ εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας μια σειρά από βαρύτατες κατηγορίες, όπως ανθρωποκτονία, βαριά επίθεση, διάρρηξη και εγκληματική παράβαση.

Ο Χέμινγουεϊ βρισκόταν ελεύθερος με εγγύηση χωρίς χρηματικό αντίτιμο, μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο για διάρρηξη και κλοπή που είχε διαπραχθεί τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση η εφημερίδα «The Post».