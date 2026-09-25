Στα ζευγάρια, όταν ο ένας δεν κοιμάται καλά, ο άλλος τρώει χειρότερα

Ο κακός ύπνος μπορεί δεν επηρεάζει μόνο αυτόν που πέρασε δύσκολη νύχτα. Σε πρόσφατη μελέτη, η οποία αφορούσε ζευγάρια που συζούσαν, διαπιστώθηκε ότι ο κακός ύπνος του ενός συντρόφου συνδεόταν με χαμηλότερη ποιότητα διατροφής, καθώς και με μειωμένη αυτοπεποίθηση και προσπάθεια για υγιεινή διατροφή, και στα δύο άτομα.

Το εύρημα υποδηλώνει ότι ο ύπνος και οι διατροφικές επιλογές μπορεί να έχουν αντίκτυπο και στους δύο συντρόφους. Ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι ο ύπνος του ενός συντρόφου προκαλεί άμεσα τη χειρότερη διατροφή του άλλου.

Τι έδειξε η νέα μελέτη;

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 204 ζευγάρια που συζούσαν στον Καναδά για διάστημα 3 μηνών. Οι 408 συμμετέχοντες είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 42 έτη. Τουλάχιστον ένα άτομο σε κάθε ζευγάρι ήταν υπέρβαρο ή παχύσαρκο και προσπαθούσε να βελτιώσει τη διατροφή και τη σωματική του δραστηριότητα.

Και οι δύο σύντροφοι κατέγραφαν την ποιότητα του ύπνου και της διατροφής τους στην αρχή της μελέτης, καθώς και μετά από 1 και 3 μήνες. Για τις πρώτες 14 ημέρες, κρατούσαν επίσης ημερολόγια σχετικά με την προσπάθειά τους να τρέφονται υγιεινά και την αυτοπεποίθησή τους ως προς τη διατήρηση αυτών των συνηθειών.

Ο κακός ύπνος συνδέθηκε τόσο με χαμηλότερη ποιότητα διατροφής του ίδιου του ατόμου όσο και με τη χαμηλότερη ποιότητα διατροφής του/της συντρόφου του , ακόμη και αφότου συνυπολογίστηκε η ποιότητα ύπνου του άλλου.

του ατόμου όσο και με τη χαμηλότερη ποιότητα διατροφής , ακόμη και αφότου συνυπολογίστηκε η ποιότητα ύπνου του άλλου. Ο κακός ύπνος του/της συντρόφου συνδέθηκε επίσης έμμεσα με χειρότερη ποιότητα διατροφής σε βάθος χρόνου, λόγω της μειωμένης προσπάθειας αυτορρύθμισης και της χαμηλότερης αυτοπεποίθησης.

Γιατί ο ύπνος του ενός συντρόφου μπορεί να επηρεάζει τη διατροφή του άλλου;

Τα ζευγάρια συχνά μοιράζονται τα ψώνια, τα γεύματα και τα σνακ, επομένως οι επιλογές του ενός μπορούν να αλλάξουν το διατροφικό περιβάλλον και για τους δύο. Ένας κουρασμένος σύντροφος ενδέχεται να προτιμά πιο εύκολες λύσεις ή τρόφιμα με πιο έντονη γεύση (αλλά χαμηλότερη θρεπτική αξία), ή να καταβάλλει λιγότερη προσπάθεια για τον προγραμματισμό υγιεινότερων γευμάτων.

Αυτή η εξήγηση είναι εύλογη, ωστόσο η μελέτη δεν κατέγραψε άμεσα τις αγορές τροφίμων, τα κοινά γεύματα ή τις συγκεκριμένες επιλογές σνακ. Τα στοιχεία για τον ύπνο και τη διατροφή βασίστηκαν σε αναφορές των ίδιων των συμμετεχόντων, ενώ η μελέτη ήταν παρατηρητική.

Συνεπώς, καταδεικνύει μόνο μια συσχέτιση και όχι σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Η ποιότητα του ύπνου στην αρχή της μελέτης δεν προέβλεψε τη συνολική πορεία βελτίωσης της διατροφής κατά τη διάρκεια του τριμήνου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίδραση ενδέχεται να είναι πιο άμεση ή να εξαρτάται από τις περιστάσεις, αντί να αποτελεί κινητήριο δύναμη για μακροπρόθεσμες αλλαγές.

Πώς συνδέεται αυτό με προηγούμενες έρευνες;

Προηγούμενες έρευνες έχουν ήδη δείξει ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να μεταβάλει τη διατροφική συμπεριφορά των ατόμων. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση πάνω σε πειράματα περιορισμού του ύπνου διαπίστωσε, ότι ο περιορισμός του ύπνου στις 5,5 ώρες ή λιγότερο ανά βράδυ αύξανε την ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη κατά περίπου 204 θερμίδες κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με συμμετέχοντες σε ομάδα ελέγχου.

Η νέα μελέτη επεκτείνει αυτά τα ευρήματα στο πλαίσιο της σχέσης του ζευγαριού. Υποδηλώνει ότι ο ύπνος μπορεί να έχει κοινωνική επίδραση στις διατροφικές συνήθειες, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω αντικειμενικές μελέτες, για να διαπιστωθεί αν η βελτίωση του ύπνου του ενός συντρόφου οδηγεί πράγματι σε βελτίωση της διατροφής του άλλου.

Τι μπορούν να κάνουν τα ζευγάρια στην πράξη;

Αντιμετωπίστε τον ύπνο και τις διατροφικές επιλογές ως κοινές ρουτίνες και όχι ως ξεχωριστές συνήθειες:

Προγραμματίστε απλά γεύματα για τις ημέρες της εβδομάδας, που αναμένετε πως θα είναι ιδιαίτερα κουραστικές.

Έχετε διαθέσιμες άμεσα προσβάσιμες, αλλά υγιεινές επιλογές, όπως φρούτα, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς και έτοιμα προς κατανάλωση λαχανικά.

Αποφύγετε να λαμβάνετε αποφάσεις για το φαγητό αργά το βράδυ, όταν και οι δύο σύντροφοι είστε κουρασμένοι.

Επιδιώξτε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου κατ’ ελάχιστον 7 ώρες ύπνου/βράδυ για τους περισσότερους ενήλικες.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση επίμονης αϋπνίας, έντονου ροχαλητού ή έντονης υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως μια κακή νύχτα ύπνου οδηγεί αυτόματα και τους δύο συντρόφους σε χειρότερες διατροφικές επιλογές;

Όχι. Η έρευνα εξέτασε πρότυπα συμπεριφοράς στα ζευγάρια και όχι μια αναπόφευκτη αντίδραση σε μια μεμονωμένη νύχτα κακού ύπνου.

Έδειξε η μελέτη ότι ο κακός ύπνος προκαλεί αύξηση βάρους στα ζευγάρια;

Όχι. Η μελέτη αξιολόγησε την ποιότητα του ύπνου, την ποιότητα της διατροφής και την αυτορρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς, όχι το αν ο ύπνος του ενός συντρόφου προκάλεσε αύξηση βάρους στον άλλον.

Μπορεί η βελτίωση του ύπνου να διευκολύνει την υγιεινή διατροφή;

Ενδεχομένως, αλλά η συγκεκριμένη μελέτη δεν εξέτασε κάποια παρέμβαση για τη βελτίωση του ύπνου. Ο ποιοτικότερος ύπνος μπορεί να ενισχύσει τη ρύθμιση της όρεξης και τον αυτοέλεγχο, ενώ η εύκολη πρόσβαση σε υγιεινές τροφές μπορεί να μειώσει την προσπάθεια που απαιτείται για την επιλογή τους.

Συμπέρασμα

Ο κακός ύπνος μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές συνήθειες πέρα από το άτομο που κοιμόταν άσχημα. Για τα ζευγάρια που μοιράζονται φαγητό και ρουτίνες, η προστασία του ύπνου και η διαμόρφωση του οικογενειακού διατροφικού περιβάλλοντος μπορεί να κάνει τις υγιεινές επιλογές ευκολότερες και για τους δύο.

Πηγές: