Αυστρία: Απαγορεύεται η μαντίλα στα κορίτσια κάτω των 14 ετών - Τα πρόστιμα στους γονείς

Δεκατριάχρονη αρνήθηκε να βγάλει τη μαντίλα – Αντιμέτωποι με πρόστιμο οι γονείς

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Αυστρία: Απαγορεύεται η μαντίλα στα κορίτσια κάτω των 14 ετών - Τα πρόστιμα στους γονείς
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  • Στην Αυστρία απαγορεύεται η χρήση ισλαμικής μαντίλας σε κορίτσια κάτω των 14 ετών στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου.
  • Οι γονείς μαθητριών που παραβαίνουν τον νόμο κινδυνεύουν με πρόστιμα από 150 έως 800 ευρώ και ενδεχομένως φυλάκιση έως δύο εβδομάδες.
  • Η απαγόρευση ισχύει εντός σχολικών κτιρίων και χώρων, αλλά όχι σε εκδρομές ή εξωτερικές σχολικές δραστηριότητες.
  • Ο νόμος ψηφίστηκε από συντηρητικούς, σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθερους και το FPÖ, ενώ μόνο οι Πράσινοι καταψήφισαν.
  • Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη συνταγματικότητα του νόμου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027.
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Τα κορίτσια κάτω των 14 ετών δεν επιτρέπεται πλέον να φορούν ισλαμική μαντίλα στα σχολεία της Αυστρίας. Οι πρώτες παραβάσεις έχουν ήδη αρχίσει να τιμωρούνται, ενώ μαθήτριες διαμαρτύρονται και προσφεύγουν κατά του νόμου.

Μια 13χρονη αρνείται να βγάλει τη μαντίλα της. Δεν το κάνει μετά τη συζήτηση με την καθηγήτριά της, ούτε μετά τη συνάντηση με τη διεύθυνση του σχολείου, ούτε ακόμη και όταν εμπλέκεται η αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. Οι γονείς της είναι παρόντες στις συζητήσεις. Το κορίτσι, όμως, επιμένει στην απόφασή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιφέρεια Νόινκιρχεν της Κάτω Αυστρίας. Από τη φετινή σχολική χρονιά, η χρήση ισλαμικής μαντίλας απαγορεύεται εκεί, όπως και σε ολόκληρη την Αυστρία. Τελικά, η αρμόδια αρχή κατήγγειλε τους γονείς, στους οποίους πλέον μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 150 έως 800 ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη σχετική καταγγελία μετά την εφαρμογή της νέας απαγόρευσης της μαντίλας στην Αυστρία, σύμφωνα με τον ORF Κάτω Αυστρίας.

Τι ισχύει στην Αυστρία

Από την 1η Σεπτεμβρίου, τα κορίτσια μέχρι τη συμπλήρωση του 14ου έτους της ηλικίας τους δεν επιτρέπεται να φορούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία μαντίλα «η οποία καλύπτει το κεφάλι σύμφωνα με τις ισλαμικές παραδόσεις», όπως αναφέρεται στον νόμο.

Η απαγόρευση ισχύει μέσα στα σχολικά κτίρια και στους χώρους των σχολείων. Δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, όταν η διδασκαλία πραγματοποιείται εκτός σχολείου, σε εκδρομές ή άλλες εξωτερικές σχολικές δραστηριότητες.

Όποια μαθήτρια εμφανιστεί παρ’ όλα αυτά με μαντίλα πρέπει να παρουσιαστεί στον διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια ενημερώνονται οι γονείς. Στο επόμενο στάδιο εμπλέκεται η εκπαιδευτική αρχή του ομόσπονδου κρατιδίου και κατόπιν ενημερώνονται οι υπηρεσίες προστασίας παιδιών και νέων.

Στο τέλος της διαδικασίας προβλέπονται χρηματικά πρόστιμα, ενώ ο νόμος προβλέπει ακόμη και υποκατάστατη ποινή φυλάκισης για τους γονείς διάρκειας έως δύο εβδομάδων.

Μόνο οι Πράσινοι ψήφισαν κατά της απαγόρευσης

Ο νόμος προωθήθηκε από τους συντηρητικούς, τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους. Στο αυστριακό Εθνικό Συμβούλιο υπέρ ψήφισε τελικά και το δεξιό Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ). Μόνο οι Πράσινοι καταψήφισαν.

Πρόταση του FPÖ να απαγορευθεί η μαντίλα και στις εκπαιδευτικούς και σε άλλα μέλη του προσωπικού των σχολείων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η υπουργός Ενσωμάτωσης Κλάουντια Μπάουερ, από το συντηρητικό Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP), χαρακτήρισε τον νόμο κατά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο «ιστορικό βήμα».

Όπως υποστήριξε, η μαντίλα όταν φοριέται από παιδιά «δεν είναι ένα αθώο κομμάτι ύφασμα», αλλά «σύμβολο καταπίεσης». Κανένα κορίτσι, είπε, δεν θα πρέπει να μεγαλώνει με την αντίληψη ότι το σώμα του πρέπει να κρύβεται.

Με τον τρόπο αυτό επαναλαμβάνεται εν μέρει η ιστορία.

Η πρώτη απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας θεσπίστηκε επί κυβέρνησης ÖVP-FPÖ και κατέπεσε στα δικαστήρια.

Η δεύτερη προέρχεται από τον πολιτικό χώρο του κέντρου και στο Κοινοβούλιο έλαβε επιπλέον και τις ψήφους του FPÖ.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027

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