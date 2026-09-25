Δραματική προειδοποίηση Γκέιτς για την AI: «Μπορεί να οδηγήσει σε 1 δισ. νεκρούς»

Snapshot Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει θανάτους μέχρι και ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων.

Ζητά από τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν κανόνες για την ΑΙ, καθώς η βιομηχανία δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της την τεχνολογία.

Θεωρεί ότι η διακοπή της ανάπτυξης της ΑΙ δεν είναι λύση, καθώς θα χάσουμε σημαντικά οφέλη σε τομείς όπως η υγεία και το περιβάλλον.

Τονίζει ότι η ΑΙ είναι πιο ανατρεπτική από προηγούμενες τεχνολογίες και αποτελεί πρωτόγνωρη πρόκληση για την ανθρωπότητα.

Εκτιμά θετικά την παρέμβαση της Εκκλησίας, που υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας βασικών αξιών απέναντι στους κινδύνους της ΑΙ. Snapshot powered by AI

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να προκαλέσει γεγονότα που θα οδηγήσουν στον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων» προειδοποιεί ο Μπιλ Γκέιτς σε συνέντευξή του στο NBC, η οποία θα μεταδοθεί την Κυριακή και από την οποία έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ορισμένα αποσπάσματα.

«Δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός κακόβουλων ατόμων και των πρόσφατων εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης».

«Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί αντιμετωπίζουν αυτή την τελευταία τεχνολογική επανάσταση όπως τις προηγούμενες και πιστεύουν ότι όλα θα διορθωθούν από μόνα τους. Όμως δεν είναι έτσι», είπε.

Σύμφωνα με τον Γκέιτς, «η βιομηχανία μπορεί να κάνει τη διάγνωση, αλλά οι κανόνες πρέπει να έρθουν απ’ έξω, από τις κυβερνήσεις. Όμως οι κυβερνήσεις δεν το κάνουν».

Γι’ αυτό, προσθέτει, «θέτω σε κίνδυνο όλη την αξιοπιστία και τη φήμη που έχτισα στη διάρκεια της καριέρας μου για να πω ότι δεν δίνουμε αρκετή προσοχή στο πρόβλημα, δεν κάνουμε αρκετά για να περιορίσουμε τις πιθανές ζημιές, ούτε για να αξιοποιήσουμε τα πιθανά οφέλη».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη τρέχει υπερβολικά γρήγορα

Για τον Γκέιτς, είναι δυνατό να αναπτυχθεί μια Τεχνητή Νοημοσύνη με επίκεντρο τον άνθρωπο, όμως «θα είναι μια τεράστια πρόκληση, επειδή δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ κάτι σαν την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η τεχνολογία, παρατηρεί, «είναι πολύ πιο ανατρεπτική από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα, περιλαμβανομένων εκείνων πάνω στις οποίες είχα την τύχη να εργαστώ, όπως ο προσωπικός υπολογιστής και το διαδίκτυο».

«Με πολλούς τρόπους εξισώνεται με ή ξεπερνά την ανθρώπινη γνωστική ικανότητα. Θα είναι μια πρωτόγνωρη δοκιμασία για την ανθρωπότητα».

Ωστόσο, η διακοπή της ανάπτυξής της δεν αποτελεί λύση.

«Το να σταματήσουν όλα δεν είναι η σωστή απάντηση και θα ήταν απογοητευτικό: θα εγκαταλείπαμε επίσης τη δυνατότητα να βρούμε θεραπείες για ασθένειες, εργαλεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πολλών άλλων προβλημάτων».

Αντί γι’ αυτό, απαιτούνται δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε κινδύνους όπως οι κυβερνοεπιθέσεις ή οι βιολογικές επιθέσεις.

Ο Γκέιτς αξιολογεί θετικά και την παρέμβαση της Εκκλησίας στη συζήτηση.

«Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι ο Πάπας παρεμβαίνει υπενθυμίζοντας τις διαχρονικές αξίες της Εκκλησίας, επειδή δεν λέει ότι όλα είναι τρομερά, αλλά ότι, αν δεν προστατεύσουμε ορισμένα πράγματα, θα μπορούσαν να γίνουν».

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