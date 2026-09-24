Meta: Τα νέα «έξυπνα» γυαλιά που φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη μπροστά στα μάτια μας

Snapshot Η Meta παρουσίασε νέα «έξυπνα» γυαλιά εικονικής πραγματικότητας με βάρος περίπου 100 γραμμάρια και τιμή από 1.299,99 δολάρια, με κυκλοφορία προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2027.

Τα νέα γυαλιά Ray-Ban Meta Audio AI δεν διαθέτουν κάμερα, προσφέρουν λειτουργίες ήχου και ψηφιακού βοηθού, και κοστίζουν 349 ευρώ με αυτονομία έως 12 ώρες.

Η Meta ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στο ψηφιακό βοηθό Muse, που συνεργάζεται με υπηρεσίες όπως Shopify και Expedia, βασισμένο στο μοντέλο Muse Spark.

Η εταιρεία επιδιώκει να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη από τις οθόνες σε φορητές συσκευές, προβάλλοντας τα «έξυπνα» γυαλιά ως βασικό εργαλείο καθημερινής χρήσης.

Η Meta αντιμετωπίζει την πρόκληση να ισορροπήσει τη λειτουργικότητα των γυαλιών με την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών, ειδικά σε σχέση με τη δυνατότητα καταγραφής περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη βήμα προς την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των χρηστών επιχειρεί η Meta, παρουσιάζοντας μια σειρά νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο ετήσιο συνέδριό της στην Καλιφόρνια.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα νέα «έξυπνα» γυαλιά της εταιρείας, δείχνοντας ότι η στρατηγική της Meta δεν περιορίζεται πλέον στην ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία συσκευών μέσω των οποίων οι συγκεκριμένες δυνατότητες θα περνούν στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Τα τελευταία χρόνια η Meta έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία είναι να μετατρέψει αυτή την επένδυση σε προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται μαζικά.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν τρεις νέες κατηγορίες «έξυπνων» γυαλιών, νέα προϊόντα εικονικής πραγματικότητας, αλλά και αναβαθμίσεις στον ψηφιακό βοηθό της εταιρείας, το Muse.

Νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας με τιμή 1.299,99 δολάρια

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η νέα πρόταση της Meta στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας, ως εξέλιξη της σειράς Quest.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να διαφοροποιείται από τα ογκώδη κράνη εικονικής πραγματικότητας, καθώς θυμίζει περισσότερο ένα μεγάλο ζευγάρι γυαλιών. Το βάρος του ίδιου του headset περιορίζεται περίπου στα 100 γραμμάρια, χάρη και στη χρήση κράματος μαγνησίου.

Η εικόνα προβάλλεται μέσω οθόνης microOLED 5K, με ανάλυση 37 pixel ανά μοίρα, χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με τη Meta, επιτρέπουν ακόμη και την καθαρή ανάγνωση κειμένου.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν το περιβάλλον του χρήστη και επιτρέπουν τη χρήση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, συνδυάζοντας ψηφιακά στοιχεία με την εικόνα του πραγματικού χώρου.

Μια από τις σημαντικότερες σχεδιαστικές αλλαγές αφορά την κατανομή του βάρους. Η συσκευή συνδέεται μέσω καλωδίου με εξωτερική μονάδα περίπου 300 γραμμαρίων, στην οποία βρίσκονται μέρος της υπολογιστικής ισχύος και η μπαταρία. Η αυτονομία της φτάνει έως και τις τρεις ώρες.

Η Meta υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το βάρος που βρίσκεται στο κεφάλι του χρήστη είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με προηγούμενες συσκευές της σειράς Quest.

Τα νέα γυαλιά θα υποστηρίζουν επίσης τρισδιάστατο περιεχόμενο και την τεχνολογία IMAX Enhanced, ενώ μέσω Disney+ θα προσφέρουν καθηλωτικές εμπειρίες προβολής σε εικονικά περιβάλλοντα εμπνευσμένα από κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «Avengers: Infinity War».

Παράλληλα, ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί πολλαπλά εικονικά παράθυρα, να συνδέει τη συσκευή με υπολογιστή Mac ή PC και να προβάλλει την επιφάνεια εργασίας του σε έναν εικονικό χώρο.

Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνεται ακόμη εικονικό πληκτρολόγιο που μπορεί να προβάλλεται πάνω σε γραφείο ή άλλη επίπεδη επιφάνεια. Για όσους επιλέγουν τη συσκευή για παιχνίδια, υπάρχει υποστήριξη για τα χειριστήρια Quest και Xbox.

Η κυκλοφορία των νέων γυαλιών εικονικής πραγματικότητας έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027 σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία. Η τιμή τους θα ξεκινά από 1.299,99 δολάρια.

🚨 META JUST UNVEILED THE VR GLASSES



100 grams on your face - about the weight of a deck of cards. Meta says it has “the best display system that we have ever made,” and people in the demo were literally saying “it is like a computer” and “you could edit a whole movie just using… https://t.co/4HQQgPORwH pic.twitter.com/1BFj51YLGE — Chris (@ChrisGPT) September 24, 2026

Γυαλιά Ray-Ban χωρίς κάμερα

Παράλληλα με τις πιο προηγμένες συσκευές, η Meta παρουσίασε και μια διαφορετική εκδοχή των «έξυπνων» γυαλιών της, χωρίς ενσωματωμένη κάμερα.

Τα Ray-Ban Meta Audio AI διαθέτουν μικρόφωνα και ηχεία και επιτρέπουν την αναπαραγωγή μουσικής, την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και την επικοινωνία με τον ψηφιακό βοηθό της Meta.

Διατηρούν τον σχεδιασμό των Ray-Ban Clubmaster και Burbank, ενώ είναι λεπτότερα και ελαφρύτερα από τα μοντέλα που διαθέτουν κάμερα. Η αυτονομία τους φτάνει έως και τις 12 ώρες, ενώ η τιμή τους διαμορφώνεται στα 349 ευρώ.

Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα γυαλιά με δυνατότητα καταγραφής εικόνας και ήχου έχουν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι επικριτές τους έχουν εκφράσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο καταγραφής ανθρώπων χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η απουσία κάμερας από τη συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί, επομένως, έναν τρόπο με τον οποίο η Meta επιχειρεί να διαφοροποιήσει τα προϊόντα της και να απαντήσει σε μέρος αυτών των προβληματισμών.

⚡️ NOW: Meta has unveiled $349 Ray-Ban Meta Audio glasses, its first smart glasses without a camera, along with Muse AI assistant support and a hearing-aid mode. pic.twitter.com/gZ5n1dPcZn — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 24, 2026

Νέα Ray-Ban Meta με μεγαλύτερη αυτονομία

Η εταιρεία παρουσίασε ταυτόχρονα τα Ray-Ban Meta Gen 3, τα οποία διαθέτουν κάμερες και προσφέρουν αυτονομία έως και εννέα ώρες, ενώ υποστηρίζουν και ήχο Dolby Atmos.

Η τιμή τους διαμορφώνεται στα 449 ευρώ.

Η Meta παρουσίασε επίσης νέα μοντέλα με το δικό της εμπορικό σήμα, σε συνεργασία με την τραγουδίστρια και ηθοποιό Lisa.

Σε όλα τα μοντέλα με δυνατότητα καταγραφής υπάρχει ειδική ενδεικτική λυχνία LED, η οποία ενεργοποιείται όταν πραγματοποιείται λήψη εικόνας. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει ενισχύσει τους μηχανισμούς ασφαλείας, ώστε να περιοριστούν οι δυνατότητες παράκαμψης της ένδειξης.

Η οθόνη στον φακό και η επόμενη γενιά γυαλιών

Παράλληλα, η Meta επεκτείνει τη διάθεση των Meta Ray-Ban Display, τα οποία ενσωματώνουν μικρή οθόνη στον δεξιό φακό.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο για έναν διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης με ψηφιακές πληροφορίες, καθώς ο χρήστης μπορεί να βλέπει περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να βγάλει το κινητό του από την τσέπη.

Η διάθεση των συγκεκριμένων γυαλιών θα ξεκινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά και θα ακολουθήσουν η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία.

Meet the latest Ray-Ban Meta innovations.



🕶️ Ray-Ban Meta (Gen 3), available in the iconic Wayfarer & Aviator and Zena for the first time

🔥 Exclusive limited-edition of Ray-Ban Meta (Gen 3) Aviator

🎧 New Ray-Ban Meta Audio glasses



The next chapter of Ray-Ban Meta starts now. pic.twitter.com/skF5dNVGm4 — Ray-Ban (@ray_ban) September 24, 2026

Από το Facebook και το Instagram σε έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό

Η στρατηγική της Meta δεν περιορίζεται στα γυαλιά. Η εταιρεία, που έχει στην κατοχή της το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, επιδιώκει να ενσωματώσει τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το οικοσύστημα των υπηρεσιών της.

Τα νέα γυαλιά θα μπορούν να αξιοποιούν το Muse, επιτρέποντας στον χρήστη να επικοινωνεί με τον ψηφιακό βοηθό μέσω φωνητικών εντολών.

Παράλληλα, η Meta ανακοίνωσε συνεργασίες του Muse με τις Shopify και Expedia, διευρύνοντας τις δυνατότητες χρήσης του πέρα από τις βασικές λειτουργίες συνομιλίας και αναζήτησης πληροφοριών.

Τα νέα προϊόντα βασίζονται στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark, το οποίο αναπτύχθηκε από το τμήμα Meta Superintelligence Labs.

Η εταιρεία έχει προαναγγείλει επίσης την παρουσίαση ενός ακόμη ισχυρότερου μοντέλου, το οποίο προς το παρόν αναφέρεται με την κωδική ονομασία «Watermelon».

Το μεγάλο στοίχημα της Meta

Πίσω από τις νέες συσκευές βρίσκεται ένα ευρύτερο σχέδιο: η Meta θέλει να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη από την οθόνη του κινητού και του υπολογιστή σε συσκευές που ο χρήστης φορά και χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του.

Τα «έξυπνα» γυαλιά αποτελούν το βασικό πεδίο αυτής της προσπάθειας. Ωστόσο, μαζί με τις νέες δυνατότητες προκύπτει και ένα κρίσιμο ερώτημα: κατά πόσο οι χρήστες θα θεωρήσουν ότι η ευκολία, η συνδεσιμότητα και η πρόσβαση σε έναν ψηφιακό βοηθό αξίζουν το τίμημα σε επίπεδο ιδιωτικότητας.

Για τη Meta, η πρόκληση είναι διπλή. Αφενός πρέπει να αποδείξει ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μετατραπούν σε βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Αφετέρου, καλείται να πείσει το κοινό ότι τα γυαλιά του μέλλοντος μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο καθημερινό εργαλείο χωρίς να μετατρέπονται σε συσκευή συνεχούς καταγραφής του περιβάλλοντος.

Το επόμενο στάδιο της τεχνολογικής κούρσας, όπως το περιγράφει η Meta, δεν αφορά πλέον μόνο το τι μπορούν να κάνουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το πώς και πόσο φυσικά θα ενσωματωθούν στην καθημερινότητα.

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