Η Ελληνίδα σχεδιάστρια που έγινε viral στο Λονδίνο με το «μητρικό γάλα» να τρέχει από τα ρούχα

Η Δήμητρα Πέτσα βρέθηκε στο επίκεντρο της Εβδομάδας Μόδας στο Λονδίνο, με το ιδιαίτερο φινάλε της νέας της συλλογής να γίνεται viral στα social media

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια που έγινε viral στο Λονδίνο με το «μητρικό γάλα» να τρέχει από τα ρούχα
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  • Η εγκυμονούσα τραγουδίστρια Leigh-Anne Pinnock έκλεισε το show της Δήμητρας Πέτσα στη London Fashion Week με ένα τοπ που προσομοίωνε μητρικό γάλα να ρέει.
  • Η συλλογή «Holy Milk» της Δήμητρας Πέτσα εστιάζει στη μητρότητα, το γυναικείο σώμα και τις αλλαγές που συνοδεύουν τη μετάβαση στη μητρότητα.
  • Η σχεδιάστρια ενέπνευσε τη συλλογή από φίλες της που ήταν έγκυες και από τον πολιτισμό της αρχαίας Κρήτης, με μοτίβα από μινωικές τοιχογραφίες.
  • Η συλλογή περιλάμβανε λευκά και διάφανα υφάσματα, γήινες αποχρώσεις, floral μοτίβα και γλυπτικές φόρμες, συνδυάζοντας παράδοση και σύγχρονη αισθητική.
  • Η Δήμητρα Πέτσα προβάλλει μέσα από το έργο της τη σχέση του γυναικείου σώματος με τη μητρότητα και την ελληνική ιστορία στη διεθνή μόδα.
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Ένα από τα πιο θεατρικά στιγμιότυπα της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου χάρισε η Ελληνίδα σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα, με την εγκυμονούσα τραγουδίστρια Leigh-Anne Pinnock να κλείνει το show της φορώντας ένα γλυπτό λευκό τοπ, από το οποίο έτρεχε υγρό που έμοιαζε με μητρικό γάλα.

Η πρώην τραγουδίστρια των Little Mix, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας στο Λονδίνο στις 21 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντας στην παρουσίαση της συλλογής «Holy Milk» για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Το εντυπωσιακό φινάλε

Η Leigh-Anne Pinnock εμφανίστηκε στην πασαρέλα με ένα λευκό, αέρινο σύνολο που ανέδειξε την εγκυμοσύνη της. Στο φινάλε, το γλυπτό τοπ άρχισε να απελευθερώνει ροή υγρού που παρέπεμπε σε μητρικό γάλα, δημιουργώντας ένα έντονα θεατρικό στιγμιότυπο.

Το ιδιαίτερο ένδυμα είχε σχεδιαστεί ειδικά για το show, ώστε να προσομοιώνει τη διαδικασία της γαλουχίας.

https://www.instagram.com/p/Ddl0Ew8m7cy/

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε και το κλείσιμο της συλλογής «Holy Milk», η οποία είχε στο επίκεντρό της τη μητρότητα, το γυναικείο σώμα και τις σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές που συνοδεύουν τη μετάβαση στη μητρότητα.

Η ίδια η Δήμητρα Πέτσα έχει αναφέρει ότι έμπνευση για τη συλλογή αποτέλεσαν φίλες της που ήταν έγκυες, καθώς και οι αλλαγές που βιώνει το σώμα και η προσωπικότητα μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

https://www.instagram.com/p/Ddo-kRhDJa9/

Από την αρχαία Κρήτη στη London Fashion Week

Στη νέα της συλλογή, η Ελληνίδα σχεδιάστρια στράφηκε παράλληλα στην αρχαία Κρήτη.

Τρία διάφανα φορέματα από mesh ύφασμα έφεραν ψηφιακές εκτυπώσεις εμπνευσμένες από τα λουλουδάτα μοτίβα των μινωικών τοιχογραφιών, μεταφέροντας εικόνες από τον πολιτισμό της Εποχής του Χαλκού στη σύγχρονη πασαρέλα του Λονδίνου.

Η συλλογή κινήθηκε ανάμεσα σε λευκά και διάφανα υφάσματα, γήινες αποχρώσεις και έντονα floral μοτίβα, ενώ περιλάμβανε δημιουργίες με ντραπέ γραμμές, υφές που παρέπεμπαν σε βρεγμένο ύφασμα και γλυπτικές φόρμες.

Σε ένα ακόμη μέρος της συλλογής παρουσιάστηκαν τρία φορέματα από διάφανο mesh, με ντραπέ κατασκευές και μοτίβα εμπνευσμένα από τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος.

λονδίνο - εβδομάδα μόδας

Η Δήμητρα Πέτσα και η μητρότητα

Η Δήμητρα Πέτσα, δημιουργός του οίκου Di Petsa, έχει δημιουργήσει ένα χαρακτηριστικό αισθητικό σύμπαν γύρω από το γυναικείο σώμα, το νερό και τις αναφορές στην ελληνική ιστορία και μυθολογία.

Στη συλλογή «Holy Milk», η μητρότητα βρίσκεται στο επίκεντρο, όχι μόνο ως θεματική αλλά ως μια διαδικασία σωματικής και προσωπικής μεταμόρφωσης.

Με το ιδιαίτερο φινάλε της Leigh-Anne Pinnock, η σχεδιάστρια έδωσε στην παρουσίαση της συλλογής ένα ακόμη πιο συμβολικό και θεατρικό κλείσιμο, μεταφέροντας στη διεθνή σκηνή της μόδας μια εικόνα γύρω από τη μητρότητα και τη γυναικεία φύση.

https://www.instagram.com/p/DdjNQBKDC63/

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