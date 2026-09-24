Πέθανε ο Όμηρος, η τυφλή θαλάσσια χελώνα που ταξίδεψε από το Γύθειο στην Κορνουάλη

Snapshot Ο Όμηρος, αρσενική θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, βρέθηκε τραυματισμένος το 2007 στην Ελλάδα και δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον λόγω προβλημάτων όρασης.

Το 2010 μεταφέρθηκε στην Κορνουάλη και φιλοξενήθηκε στο Blue Reef Aquarium στο Newquay, όπου έζησε για περισσότερα από 16 χρόνια.

Ο Όμηρος έγινε «πρεσβευτής» των θαλάσσιων χελωνών, εκπαιδεύοντας χιλιάδες επισκέπτες για το είδος και τις απειλές που αντιμετωπίζει.

Σημαντικό ρόλο στη μεταφορά και φιλοξενία του είχε ο εθελοντής Matthew Slater και το κέντρο διάσωσης ΑΡΧΕΛΩΝ ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στη φροντίδα του.

Η θνησιμότητα του Όμηρου σηματοδοτεί το τέλος μιας 16ετούς προσπάθειας προστασίας και ευαισθητοποίησης για τις θαλάσσιες χελώνες. Snapshot powered by AI

Με μια συγκινητική ανάρτηση, οι εθελοντές του κέντρου διάσωσης του «Αρχελών» ανακοίνωσαν τον θάνατο του Όμηρου, της αρσενικής θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, η ιστορία της οποίας ξεκίνησε στην Ελλάδα και συνεχίστηκε για περισσότερα από 16 χρόνια στην Κορνουάλη.

Ο Όμηρος είχε εντοπιστεί τραυματισμένος το 2007 στο Μαυροβούνι Γυθείου και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ. Παρά τη φροντίδα που δέχθηκε, η όρασή του δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθεί, με αποτέλεσμα η επιστροφή του στο φυσικό περιβάλλον να μην αποτελεί ασφαλή επιλογή.

Χρειάστηκε, έτσι, να βρεθεί ένας μόνιμος χώρος φιλοξενίας που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του. Τρία χρόνια αργότερα, το 2010, ο Όμηρος ταξίδεψε στην Κορνουάλη και εγκαταστάθηκε στο Blue Reef Aquarium, στο Newquay, όπου έμελλε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του.

Σημαντικό ρόλο στη μεταφορά και την υποδοχή του στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε ο τότε εθελοντής του ΑΡΧΕΛΩΝ, Matthew Slater.

Στο ενυδρείο, ο Όμηρος έγινε ένας ξεχωριστός «πρεσβευτής» των θαλάσσιων χελωνών. Μέσα από την παρουσία του, χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την Caretta caretta, αλλά και τις απειλές που αντιμετωπίζει το είδος στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο Όμηρος έζησε στο Blue Reef Aquarium για περισσότερα από 16 χρόνια, έχοντας πλέον βρει ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον, όταν η επιστροφή του στη θάλασσα δεν ήταν εφικτή.

«Με μεγάλη μας λύπη» ο ΑΡΧΕΛΩΝ αποχαιρέτησε τη θαλάσσια χελώνα, ευχαριστώντας το Blue Reef Aquarium, τον Matthew Slater και όλους όσοι συνέβαλαν στη φροντίδα του και του προσέφεραν ένα ασφαλές σπίτι για το υπόλοιπο της ζωής του.

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