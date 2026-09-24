Συναγερμός στην Πολωνία: Εκκένωσε συνοριακά περάσματα μετά από ρωσικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

Εσπευσμένη εκκένωση συνοριακών σταθμών και άμεση κινητοποίηση πολεμικών αεροσκαφών αποφάσισε η Πολωνία την Πέμπτη, καθώς νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σφυροκόπησε τη δυτική Ουκρανία σε απόσταση αναπνοής από τα πολωνικά σύνορα.

Την απομάκρυνση πολιτών και προσωπικού από τα σημεία ελέγχου στο Ντοροχούσκ και το Χρουμπιέσοφ (Ζόσιν) ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ευρισκόμενος σε συνομιλίες με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ. Τα ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα εκδηλώθηκαν ακριβώς την ώρα των επαφών στη Βαρσοβία. Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, οι συνθήκες επιβάλλουν αδιάκοπη επαγρύπνηση και ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς οι επόμενοι μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα προμηνύονται κρίσιμοι.

Φόβοι για προκλήσεις και σχέδια εκκένωσης

Την ίδια ώρα, η πολωνική κυβέρνηση κάλεσε τους δήμους να καταρτίσουν άμεσα τοπικά σχέδια εκκένωσης για το ενδεχόμενο γενικευμένης κλιμάκωσης. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι προειδοποίησε μέσω της εφημερίδας Rzeczpospolita ότι ενδεχόμενη ουκρανική ήττα θα συνιστούσε ένα απόλυτο «μαύρο σενάριο» για όλη την Ευρώπη. Όπως ξεκαθάρισε, η Βαρσοβία αναμένει απόπειρες ρωσικών επιδρομών ακριβώς πάνω στη συνοριακή γραμμή, αλλά και σκόπιμες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά, τα οποία η Μόσχα θα επιχειρήσει στη συνέχεια να αποδώσει σε «ανθρώπινο λάθος». Για τον λόγο αυτό, οι αρχές προχωρούν σε ταχεία αναβάθμιση του συστήματος ειδοποιήσεων μέσω ειδικής εφαρμογής για κινητά, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη στρατιωτική παρουσία σε έξι μεθοριακούς σταθμούς.

Η ένταση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ έχει ανέβει επικίνδυνα τις τελευταίες ώρες. Μόλις την Τετάρτη, ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Mi-8 παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο εισερχόμενο από τον θύλακα του Καλίνινγκραντ, όπου και παρέμεινε για 42 δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει. Το περιστατικό αυτό, δεμένο με τις αλλεπάλληλες επιθέσεις drones και πυραύλων λίγα χιλιόμετρα από τη συνοριογραμμή, ανάγκασε τις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας να θέσουν τα μαχητικά τους σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

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