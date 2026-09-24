Ο Ζελένσκι απειλεί τη Μόσχα: «Θα έλθω πάνω σε πύραυλο» - Η οργισμένη απάντηση σε Ρώσους

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την πρόσκληση Πούτιν για συνομιλίες στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξιδέψει μόνο «πάνω σε πύραυλο».

Η τελευταία συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν έγινε τον Δεκέμβριο του 2019 και έκτοτε δεν υπήρξε καμία απευθείας επαφή.

Το Κίεβο επιμένει σε συναντήσεις σε ουδέτερο έδαφος, ενώ το Κρεμλίνο απορρίπτει τέτοιες προτάσεις και αρνείται να συναντηθεί προσωπικά με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Παρά τη σκληρή ρητορική, συνεχίζονται παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για μορφές διαλόγου, με πιθανή τριμερή σύνοδο των ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο περιθώριο της Συνόδου G20 στο Μαϊάμι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως δεν θεωρεί την άρνηση Ζελένσκι οριστικό αποκλεισμό μιας επίσκεψης στη Μόσχα. Snapshot powered by AI

Μια κοφτή και άκρως επιθετική απάντηση επιφύλαξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε εκπροσώπους ρωσικών μέσων στη Νέα Υόρκη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ταξιδέψει στη Μόσχα για επαφές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν παρά μόνο «πάνω σε πύραυλο».

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στους διαδρόμους της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ρώσοι φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι πλησίασαν τον Ουκρανό ηγέτη ρωτώντας τον επίμονα στα ρωσικά πότε σκοπεύει να επισκεφθεί τη Μόσχα, μετά το δημόσιο κάλεσμα-πρόκληση που του απηύθυνε το Κρεμλίνο.

Ο Ζελένσκι πέταξε τη φράση χωρίς δεύτερη σκέψη και συνέχισε την πορεία του, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο να μεταβεί στο έδαφος του εισβολέα. Την ίδια ώρα, η ρωσική πλευρά επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Πέμπτη πως η Μόσχα δεν εκλαμβάνει την ατάκα ως οριστικό αποκλεισμό μιας επίσκεψης, σχολιάζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος λέει πολλά στα πηγαδάκια της Νέας Υόρκης.

Η τελευταία φορά που οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο ήταν τον Δεκέμβριο του 2019 στο Παρίσι, στο πλαίσιο του Σχήματος της Νορμανδίας. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία απευθείας επαφή. Το Κίεβο επιχείρησε επανειλημμένα να οργανώσει τετ-α-τετ, αξιώνοντας πάντα ουδέτερο έδαφος. Τον Μάιο του 2025, ο Ζελένσκι είχε προτείνει συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, πρόσκληση την οποία ο Πούτιν απέρριψε στέλνοντας στη θέση του αντιπροσωπεία υπό τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Ο Τραμπ, έχοντας συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, είχε σχολιάσει ανοιχτά πως ο Πούτιν αποφεύγει να βρεθεί με τον Ζελένσκι απλώς επειδή «δεν τον συμπαθεί». Οι παρασκηνιακές επαφές για τον καθορισμό ενός αποδεκτού πλαισίου διαλόγου συνεχίζονται, παρά τη σκληρή στάση της Μόσχας. Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, μια ενδεχόμενη τριμερής σύνοδος με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου των G20 στο Μαϊάμι.

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