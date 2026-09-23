ΟΗΕ: Εικόνες από τις φθαρμένες καρέκλες σε κεντρικό αμφιθέατρο – Το σχόλιο συμβούλου του Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου χρησιμοποίησε τη φθορά στις καρέκλες ως μία μεταφορά για τον ρόλο του ΟΗΕ στη σημερινή εποχή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΟΗΕ: Εικόνες από τις φθαρμένες καρέκλες σε κεντρικό αμφιθέατρο – Το σχόλιο συμβούλου του Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Σεργκίι Κισλίτσια δημοσίευσε φωτογραφίες με φθαρμένες καρέκλες στο κεντρικό κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
  • Χρησιμοποίησε τις καρέκλες ως μεταφορά για την απαρχαιωμένη κατάσταση και τον ρόλο του ΟΗΕ σήμερα.
  • Ο Κισλίτσια υποστήριξε ότι ο ΟΗΕ χρειάζεται ριζική αναμόρφωση και δεν αποτελεί πλέον πυλώνα της ειρήνης.
  • Εκτίμησε ότι ο επόμενος γενικός γραμματέας δεν θα μπορέσει να αποκαταστήσει τον ρόλο του οργανισμού όσο η Ρωσία διατηρεί τη θέση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
  • Κατήγγειλε τη ρωσική παρουσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως αιτία που πνίγει τον ΟΗΕ και εμποδίζει την ειρήνη.
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Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι φωτογραφίες με τις φθαρμένες καρέκλες σε αμφιθέατρο σοτα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Τις φωτογραφίες από την «Αίθουσα Συνεδριάσεων 1» δημοσίευσε στο Χ ο Σεργκίι Κισλίτσια, πρώην πρέσβης της Ουκρανίας στον ΟΗΕ και πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

Ο Κισλίτσια με αφορμή τις καρέκλες έκανε μία μεταφορά με την κατάσταση και τον ρόλο του ΟΗΕ στην σημερινή εποχή. «Είναι ξεπερασμένος, έχει χάσει τον εαυτό του και χρειάζεται ριζική αναμόρφωση. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του. Ο κορμός του ΟΗΕ φύτρωσε από σπόρους που φύτεψαν στη Γιάλτα ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ, και δεν αποτελεί πλέον πυλώνα της ειρήνης», έγραψε ο Σεργκίι Κισλίτσια.

Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα είναι σε θέση να αποκαταστήσει τον ρόλο του οργανισμού, όσο η Ρωσία διατηρεί τη θέση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. «Είναι στις δυνατότητες του επόμενου γενικού γραμματέα το να βρει τον εαυτό του (σ.σ. ο ΟΗΕ); Δεν νομίζω, τουλάχιστον όχι όσο το εγκληματικό καθεστώς της Μόσχας συνεχίζει να πνίγει το Συμβούλιο Ασφαλείας και τον ΟΗΕ στο αίμα. Κάθε μέρα. Εδώ και χρόνια. Μπροστά στα μάτια όλων» κατέληξε ο Κισλίτσια.

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