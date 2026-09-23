Γιοβάνοβιτς: «Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι θα παλέψουμε μόνο με τη Σερβία»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε ενόψει της πρεμιέρας της Εθνικής Ελλάδας στη League A, με τη Σερβία να αποτελεί την πρώτη αντίπαλο της ομάδας στη διοργάνωση.

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Γιοβάνοβιτς: «Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι θα παλέψουμε μόνο με τη Σερβία»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
6'
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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τη νέα πρόκληση της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League, θέτοντας ως επόμενο στόχο την παραμονή της ομάδας στο κορυφαίο επίπεδο της διοργάνωσης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στη δυναμική του ομίλου, όπου ξεχωρίζουν η Γερμανία και η Ολλανδία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η Εθνική δεν πρέπει να περιορίσει τη σκέψη της μόνο στις αναμετρήσεις με τη Σερβία.

Όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

Για το γεγονός πως αντίπαλοι είναι μεγάλες ομάδες και αν θα αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης:

«Καλή ερώτηση. Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις, όχι κάτι ιδιαίτερα διαφορετικό. Η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολα, το σκεπτικό της ομάδας για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας και με το φορμάτ αυτό είναι κάτι νέο, ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού δεν υφίσταται. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι απόλυτα φυσιολογικό σε έναν μικρό χρόνο. Πρέπει να το δούμε παιχνίδι με παιχνίδι ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι διαφορετικοί οι ρυθμοί σε σχέση με άλλα πρόσφατα παιχνίδια και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας και των παικτών μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Θέλαμε να είμαστε στη League Α, το καταφέραμε και επόμενος στόχος είναι να παρατείνουμε την παρουσία μας εδώ γιατί έχουμε πράγματα να πάρουμε».

Για το πώς είναι να παίζει αντίπαλος σε ένα γνώριμο γήπεδο και για το αν θα βάλει παίκτες που είναι σε φόρμα:

«Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι στη Σερβία, στο συγκεκριμένο γήπεδο, είναι η χώρα μου και παντα αισθάνομαι πολύ ομορφα, είναι φυσιολογικό.Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο τρόπος διεξαγωγής, ίσως του χρόνου στα προκριματικά να είναι με τον ίδιο τρόπο. Κρύβει πολλούς προβληματισμούς για τους προπονητές και όσον αφορά τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών.Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και θα είναι μεγάλες εμπειρίες. Σίγουρα ο βαθμός ετοιμότητας των παικτών παίζει σπουδαίο ρόλο σε ότι αφορά τα παιχνίδια που έρχονται».

Για την πεντάδα ποιοτικών επιθετικών και αν σκέπτεται πώς μπορεί να τους χρησιμοποιήσει μαζί:

«Ξέρω πολύ καλά όλους. Είναι δουλειά ενός προπονητή ποιους μπορεί να συνδυάζει και να χρησιμοποιεί. Σίγουρα είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε μια πλειάδα φορ που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες και έχουν καλή απόδοση. Ως προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ και για την Εθνική Ομάδα».

Για το σκεπτικό του σε αυτόν τον όμιλο:

«Η πραγματικότητα είναι πως δύο ομάδες ξεχωρίζουν με ποιότητα, εμπειρία και παράδοση και η λογική λέει εμείς και η Σερβία θα παλέψουμε για μια θέση. Ως προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχθώ και να το περάσω στους παίκτες. Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά αν αποδεχθούμε ότι όλα θα κριθούν στα παιχνίδια με τη Σερβία. Με τη Γερμανία και την Ολλανδία δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ πρέπει σε όλα τα παιχνίδια όσο δύσκολο κι αν είναι να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας από τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Περάσαμε πολλά χρόνια στην Τρίτη κατηγορία και τώρα είμαστε στην πρώτη. Είμαστε χαρούμενοι, οι απαιτήσεις είναι υψηλές και πρέπει να ψάχνουμε πράγματα στα παιχνίδια».

Για το αν θα παίξει με τρεις στόπερ:

«Πώς να σου αποκαλύψω; Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σας το πει κανένας προπονητής παραμονή παιχνιδιού. Δεν θέλω, μην με κατηγορήσετε».

Για όσα έμαθε η ομάδα από τα προηγούμενα προκριματικά:

«Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είναι περίπτωση Εθνικής Ομάδας και όταν υπάρχει απογοήτευση για έναν στόχο τα περιθώρια συζήτησης, ανάλυσης έχει να κάνει με τον εαυτό σου και όχι με τους παίκτες γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αισθανθήκαμε απογοήτευση γιατί κάναμε καλύτερα παιχνίδια από ότι αποτελέσματα. Κάναμε κάποια απροσδόκητα λάθη σε 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια. Υπήρχε απογοήτευση. Επειδή βρισκόμαστε στο πρώτο γκρουπ η σοβαρότητα των παιχνιδιών θα μας αναγκάσει αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουμε νέα παιδιά που δεν έχουν πολλές εμπειρίες στο επίπεδο των Εθνικών Ομάδων. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους καλύτερους. Η Σερβία είχε συμμετοχή στο Παγκόσμιο, έχει μεγαλύτερη εμπειρία, ήταν και πριν στην Α’ Κατηγορία. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να χτίσουμε και μια νοοτροπία και έναν τρόπο σκέψης για τη σημασία των λεπτομερειών και των στιγμών σε ένα παιχνίδι».

Για το τι φοβίζει τους Σέρβους για το παιχνίδι:

«Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω».

Για μια ενδεχομένως πιο άδικη πίεση για τους προπονητές λόγω του πιεσμένου προγράμματος:

«Καταλαβαίνετε ότι για όλους τους προπονητές και όλες τις Εθνικές ισχύει το ίδιο. Το φορμάτ αλλάζει δραστικά τα τελευταία τρία χρόνια. Εκεί που οι ομάδες είχαν 10 μέρες για δύο παιχνίδια τώρα έχουμε δύο εβδομάδες για 4 παιχνίδια. Φοβάμαι ότι τα παιχνίδια για τις Εθνικές Ομάδες θα είναι με έναν τρόπο που επιδρά στη δουλειά του προπονητή. Γινόμαστε εκλέκτορες και όχι προπονητές. Οι αποφάσεις που παίρνει η ΟΥΕΦΑ είναι αυτές, προσπαθούμε μέσα από τις επαφές με τους παίκτες, με τον λίγο χρόνο που μας δίνεται να προσπαθήσουμε να διορθωνόμαστε σε κάποια πράγματα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο σε συνθήκες που δεν είναι πάντα ιδανικές. Υπάρχει τεράστια πίεση των ομάδων να μειωθεί ο χρόνος των παικτών με τις Εθνικές με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο και για τους παίκτες: ένας μικροτραυματισμός μπορεί να κοστίσει τέσσερα παιχνίδια σε έναν ποδοσφαιριστή».

Για το αν θα άλλαζε μια διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση:

«Εννοείται, χθες. Πάντα ο στόχος όλων είναι να πάει η ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση».

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