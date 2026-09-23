Κηφισός: Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων για την παράνομη ρίψη βιομηχανικών αποβλήτων

Τα απόβλητα κατέληγαν τελικά στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας μέσω του ποταμού

Ελένη Ευστρατίου

Κηφισός: Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων για την παράνομη ρίψη βιομηχανικών αποβλήτων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων για παράνομη ρίψη βιομηχανικών αποβλήτων από μπισκοτοβιομηχανία στον ποταμό Κηφισό.
  • Βυτιοφόρο όχημα μετέφερε και απορρίπτε τα απόβλητα σε φρεάτιο που κατέληγε στον Κηφισό και τελικά στη θάλασσα της Αθήνας.
  • Τα απόβλητα είχαν υψηλή οξύτητα και προκάλεσαν ρύπανση και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
  • Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα και κατασχέθηκε το βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε τα απόβλητα παράνομα.
  • Η μπισκοτοβιομηχανία διευκρινίζει ότι το βυτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της, αλλά σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων.
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Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων σχηματίστηκε από το τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, σχετικά με την υπόθεση ρίψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό.

Μετά τη σύλληψη του 41χρονου οδηγού του βυτιοφόρου και του 63χρονου υπεύθυνου πρατηρίου καυσίμων στα πλαίσια του αυτόφωρου, οι Αρχές προχώρησαν στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ακόμα δύο ατόμων.

Ειδικότερα, οι Αρχές προσήγαγαν τρία άτομα το πρωί της Τρίτης 22/9 καθώς εντοπίστηκε ότι βυτιοφόρο όχημα έριχνε επικίνδυνα απόβλητα μπισκοτοβιομηχανίας στον Κηφισό, μέσω φρεατίου.

Η διαδρομή της μόλυνσης

Έπειτα από πληροφορίες που συνελέχθησαν από την ΕΛ.ΑΣ., ελήφθησαν δείγματα από το σημείο του ποταμού που κατέληγαν τα λύματα. Έτσι, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του βυτιοφόρου, το οποίο πρωινές ώρες σήμερα, αφού παρέλαβε λύματα από την μπισκοτοβιομηχανία, μετέβη σε βενζινάδικο που βρίσκεται παράλληλα με το ποτάμι και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Κηφισού 83-85, στο ύψος του Αιγάλεω.

Εκεί φαινόταν πως έκανε παράδοση καυσίμων, ωστόσο, τελικά, άδειαζε τα απόβλητα σε φρεάτιο, το οποίο κατέληγε στο ποτάμι, γεγονός που διαπιστώθηκε έπειτα από επέμβαση των αστυνομικών. Από δείγμα που έλαβε περιβαλλοντολόγος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος φάνηκε πως επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Στο σημείο έσπευσε και συνεργείο της ΕΥΔΑΠ που διαπίστωσε πως το φρεάτιο κατέληγε στον Κηφισό και στη συνεχεία στη θάλασσα της Αθήνας. Μάλιστα, την ίδια δουλειά φαίνεται πως έκανε και δεύτερο βυτιοφόρο, το οποίο επίσης τέθηκε στο «μικροσκόπιο» των αρχών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων και ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του ιδιοκτήτη του ανωτέρω βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.840 ευρώ και 1.348 ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.

Η ανακοίνωση της μπισκοτοβιομηχανίας

«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί».

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