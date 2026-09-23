Μυτιλήνη: Παρατείνονται έως το τέλος του έτους τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό

Snapshot Παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο.

Έχουν επιβεβαιωθεί 57 νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα και βοοειδή από 13 Ιουλίου έως 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Παραμένουν σε ισχύ ζώνες προστασίας 3 χιλιομέτρων και ζώνες επιτήρησης 10 χιλιομέτρων γύρω από μολυσμένες εκτροφές.

Συνεχίζεται η απαγόρευση σφαγών, οι περιορισμοί στο εμπόριο γάλακτος και τυροκομικών και η απαγόρευση ανασύστασης των θανατωθέντων κοπαδιών.

Το υπόλοιπο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου χαρακτηρίζεται Περαιτέρω Απαγορευμένη Ζώνη με ισχύ των μέτρων έως το τέλος του 2026. Snapshot powered by AI

Παρατείνονται έως και τις 31 Δεκεμβρίου τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό στο νησί της Μυτιλήνης, σύμφωνα με νέο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου.

Το έγγραφο αφορά την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών και τη διάρκεια των μέτρων στις Ζώνες Προστασίας, Επιτήρησης και στην Περαιτέρω Απαγορευμένη Ζώνη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι το καθεστώς αυξημένων περιορισμών στο νησί θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με όσα γράφει το stonisi.gr, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η απαγόρευση σφαγών, οι περιορισμοί στο εμπόριο γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων, ενώ δεν θα επιτρέπεται η ανασύσταση των κοπαδιών που έχουν θανατωθεί.

Όπως αναφέρει η απόφαση το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον Αφθώδη Πυρετό επιβεβαίωσε 57 νέες εστίες σε εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και βοοειδών στο νησί, στο διάστημα από τις 13 Ιουλίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι τρεις ζώνες που παραμένουν σε ισχύ

Με βάση τον νέο σχεδιασμό, ως Ζώνες Προστασίας ορίζονται οι περιοχές σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων γύρω από κάθε μολυσμένη εκτροφή, ενώ οι Ζώνες Επιτήρησης εκτείνονται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων.

Για το υπόλοιπο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου προβλέπεται η Περαιτέρω Απαγορευμένη Ζώνη.

Για τις ζώνες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο, ως ημερομηνία λήξης της ισχύος των μέτρων αναγράφεται η 31η Δεκεμβρίου 2026.

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