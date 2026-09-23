Η Ιρανή φοιτήτρια Νατζμέ Αμινί: Θυμηθείτε το όνομά μου, ίσως να μην μπορέσω να μιλήσω ξανά

Snapshot Η 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια Νατζμέ Αμινί καταδικάστηκε σε θάνατο στις 16 Σεπτεμβρίου από το Επαναστατικό Δικαστήριο με κατηγορίες για «συνάθροιση και συμπαιγνία» και «προσβολή ιερών προσώπων και ιμάμηδων».

Η Αμινί συνελήφθη στις 2 Φεβρουαρίου για «εχθρότητα κατά του Θεού» μετά από ξυλοδαρμό λόγω δημοσιεύσεων στο Instagram που αφορούσαν διαμαρτυρίες.

Κρατείται στις φυλακές Βακιλαμπάντ στο Μασάντ χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα από τη φυλακή, η Αμινί ζητά δικαιοσύνη, να γίνει η φωνή της και να επανεξεταστεί η υπόθεσή της πριν εκτελεστεί.

Η ίδια εκφράζει την ελπίδα να δει το Ιράν ελεύθερο και να ζήσει πριν την εκτέλεσή της. Snapshot powered by AI

Οι φόβοι για την τύχη της 23χρονης φοιτήτρια λογιστικής στο Ιράν, Νατζμέ Αμινί επαληθεύονται, καθώς όπως έγινε γνωστό, στις 16 Σεπτεμβρίου, καταδικάστηκε σε θάνατο από το Επαναστατικό Δικαστήριο, με τις κατηγορίες της «συνάθροισης και συμπαιγνίας» και της «προσβολής ιερών προσώπων και των ιμάμηδων».

Η Αμινί συνελήφθη για «εχθρότητα κατά του Θεού», που επισύρει ποινή θανατικής καταδίκης, στις 2 Φεβρουαρίου, μετά από άγριο ξυλοδαρμό για τη δημοσίευση πολλών ιστοριών διαμαρτυρίας στο instagram, ενώ βρισκόταν για ψώνια στην αγορά Φερντόουσι.

Έκτοτε κρατείται στις φυλακές Βακιλαμπάντ στο Μασάντ, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Σε ένα συγκλονιστικό ηχογραφημένο μήνυμά της από τη φυλακή μετά την καταδίκη της, η Αμινί, απευθύνει έκκληση για δικαιοσύνη και εκφράζει την τελευταία επιθυμίας της: «Μετά από 8 μήνες αβεβαιότητας το Επαναστατικό Δικαστήριο με καταδίκασε σε θάνατο. Δεν θέλω σήμερα να γίνω ηρωίδα, ένα πράγμα ζητώ μόνο. «Γίνετε η φωνή μου. Είμαι ένα αθώο κορίτσι, μια νεαρή γυναίκα γεμάτη ελπίδες και όνειρα. Έχω γονείς που με περιμένουν να γυρίσω και κάθε βράδυ ζουν με τον φόβο ότι θα με χάσουν. Δεν θέλω το τελευταίο πράγμα που θα μείνει από μένα να είναι μερικές αράδες σε έναν φάκελο. Αν ακούσετε τη φωνή μου μέσα από τη φυλακή, μην την ξεχάσετε αμέσως μετά. Θέλω μόνο δικαιοσύνη και την ευκαιρία να υπερασπιστών τον εαυτό μου. Όποιος ακούει τη φωνή ενός αθώου ανθρώπου. θέλω μόνο να βοηθήσει να επανεξεταστεί η υπόθεσή μου. Θέλω όλοι να ακούσουν τη φωνή μου και να ερευνήσουν. Θυμηθείτε το όνομά μου. Μπορεί να μην μιλήσω ξανά. Αλλά όσο είμαι ζωντανή έχω την ελπίδα, ότι πριν το σχοινί μου στερήσει τη ζωή, να δω το Ιράν ελεύθερο και να ευημερεί».

Hello everyone, this is a message from inside prison, from a young Iranian woman who is about to be executed. Please help me to amplify her voice before they hang her. 💔



«Remember my name, maybe I will not be able to speak again.»



This is the voice of Najmeh Amini, a 23 year… pic.twitter.com/ceH6Hj0wGq — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 21, 2026

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