Πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Νέας Προποντίδας
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- Πυρκαγιά ξέσπασε στην αγροτοδασική περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Νέας Προποντίδας.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, σε αγροτοδασική περιοχή στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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