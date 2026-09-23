Χρηματιστήριο: Στο «στόχαστρο» οι τράπεζες -  Η εικόνα στον FTSE 25

Σε αρνητικό έδαφος για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις πιέσεις να επικεντρώνονται στις τράπεζες και να υπερισχύουν της ανοδικής αντίδρασης των διυλιστηρίων. Η αγορά ξεκίνησε κοντά στο υψηλό ημέρας, υποχώρησε αισθητά και ανέκτησε μέρος των απωλειών της πριν από τις τελικές δημοπρασίες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.651,07 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,76%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ 2.636,84 και 2.668,36 μονάδων. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap υποχώρησε κατά 0,88% και διαμορφώθηκε στις 6.788,24 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχασε 1,88%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε περίπου 321,4 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τη δραστηριότητα σε υψηλά επίπεδα.

Η εικόνα στον FTSE 25 ήταν σαφώς αρνητική, καθώς μόλις πέντε μετοχές έκλεισαν ανοδικά. Την καλύτερη επίδοση κατέγραψε η Motor Oil, με άνοδο 2,95% στα 66,20 ευρώ. Ακολούθησαν η HELLENiQ Energy με κέρδη 2,61% στα 17,29 ευρώ, η Metlen με 1,92% στα 48,82 ευρώ, η Cenergy Holdings με 0,69% στα 23,26 ευρώ και η Jumbo με 0,40% στα 25,10 ευρώ. Η ανάκαμψη των ενεργειακών τίτλων περιόρισε τις απώλειες των βασικών δεικτών.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση εμφάνισε η Alpha Bank, η οποία υποχώρησε 2,76% και έκλεισε στα 4,504 ευρώ. Η ElvalHalcor έχασε 2,09%, στα 3,75 ευρώ, ο ΟΤΕ 2,07%, στα 19,39 ευρώ, η Πειραιώς 1,98%, στα 10,15 ευρώ, και η Εθνική Τράπεζα 1,93%, στα 17,04 ευρώ. Οι πιέσεις στις συστημικές τράπεζες καθόρισαν την κατεύθυνση, παρά την αντίδραση από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά.

Τον υψηλότερο τζίρο συγκέντρωσε η Εθνική Τράπεζα, με συναλλαγές αξίας 47,77 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Eurobank με 45,15 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 43,38 εκατ. ευρώ. Οι τρεις τίτλοι κάλυψαν περισσότερο από το 42% της συνολικής αξίας συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του τραπεζικού κλάδου στη ρευστότητα.

Το κλείσιμο διατήρησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.650 μονάδες, όμως η επιδείνωση του τραπεζικού δείκτη και η αρνητική αναλογία στον FTSE 25 έδειξαν ότι οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Η βραχυπρόθεσμη τάση θα εξαρτηθεί πλέον από τη δυνατότητα των τραπεζών να σταθεροποιηθούν και από τη συνέχεια της επιλεκτικής ζήτησης σε ενέργεια και βιομηχανία. Η μεταβλητότητα, πάντως, παρέμεινε αυξημένη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ

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