«Ζούμε από θαύμα»: Πώς περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ΙΧ αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τρία αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο στην οδό Μοναστηρίου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

«Ζούμε από θαύμα»: Πώς περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 30χρονος οδηγός φέρεται να υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και το πόδι του παρέμεινε στο γκάζι, με αποτέλεσμα το όχημα να συνεχίσει την πορεία του ανεξέλεγκτα.
  • Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
  • Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις στιγμές ως δραματικές και τόνισε ότι σώθηκαν από θαύμα, καθώς το όχημά της ήταν μεταξύ αυτών που παρασύρθηκαν.
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Μοναστηρίου, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε διαδοχικά σε τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι, περίπου στις 11:50. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 30χρονος οδηγός φέρεται να υπέστη επιληπτικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το πόδι του παρέμεινε στο γκάζι, με αποτέλεσμα το όχημα να συνεχίσει την πορεία του και ο ίδιος να χάσει τον έλεγχό του.

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Η σύγκρουση προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού από το όχημα. Στη συνέχεια, ο 30χρονος παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Αυτόπτης μάρτυρας, η οποία βρισκόταν στο πεζοδρόμιο την ώρα του ατυχήματος, περιέγραψε στη Voria.gr τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ζούμε από θαύμα», καθώς το όχημά της ήταν μεταξύ εκείνων που παρασύρθηκαν από το ΙΧ.

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