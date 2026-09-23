Ιράν -Πεζεσκιάν: «Δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι μας» στον Τραμπ - Αποχώρησε η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ

Snapshot Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα υποταχθεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά προτιμά τη διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει σε κανένα κράτος να χρησιμοποιήσει τα Στενά του Ορμούζ για να επιβάλλει επιθετικότητα ή να περιορίσει την πρόσβασή της στις πλωτές οδούς της.

Το Ιράν επιδιώκει την ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας για πρόοδο, χωρίς αποδοχή περιορισμών ή πυρηνικά όπλα.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε την ανάγκη ισχυρής αμυντικής ικανότητας για την προστασία της χώρας και την αποτροπή επιθέσεων.

Παρά τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη, η Τεχεράνη ζητά τον τερματισμό του αποκλεισμού των λιμανιών και την απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων. Snapshot powered by AI

Το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο εξακολουθεί να πιστεύει στη διπλωματία ως μέσο για την επίτευξη τερματισμού της σύγκρουσης, ανέφερε την Τετάρτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ιράν «δεν θα σκύψει ποτέ το κεφάλι ούτε θα γονατίσει» διαμήνυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Μασούντ Πεζεσκιάν, καλώντας χώρες να συνεργαστούν για την επιδίωξη «αληθινής ειρήνης και σταθερότητας» απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «εκφοβισμό».

Η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών αποχώρησε με την έναρξη της ομιλίας του Πεζεσκιάν. Η αμερικανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Πεζεσκιάν ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη κρατώντας φωτογραφίες παιδιών που, όπως είπε, σκοτώθηκαν από αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες.

Επίσης, κράτησε φωτογραφία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Απάντησε επίσης στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος δήλωσε στον ΟΗΕ μια ημέρα νωρίτερα ότι σκέφτεται να «εξολοθρεύσει» το Ιράν.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μας περιέγραψε ως τρομοκράτες. Υπήρξαμε θύματα τρομοκρατίας», είπε ο Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει σε κανένα κράτος να χρησιμοποιήσει τα Στενά του Ορμούζ για να «επιβάλει την επιθετικότητά του πάνω μας».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποιους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να κερδίζουν το συμφέρον τους από μια πλωτή οδό, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν αυτήν την πλωτή οδό για να μας επιβάλλουν την επιθετικότητά τους, να μας επιβάλλουν ανασφάλεια, να μας απαγορεύουν την πρόσβαση στις δικές μας πλωτές οδούς» επισήμανε.

«Μας κλείνουν την πρόσβαση στην δική μας πλωτή οδό» σημείωσε.

Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι επιδιώκει τη συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί ασφάλεια στην περιοχή.

«Το Ιράν δεν βλέπει τους γείτονές του ως αντιπάλους ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η κυκλοφορία μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού, μέσω της οποίας συνήθως ρέει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, έχει μειωθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τον αμερικανικό στρατό επανήλθε τον Ιούλιο μετά την κατάρρευση της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τη Δευτέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατεύθυναν 110 εμπορικά πλοία για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό.

Αναφερθείς στα πυρηνικά, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει την πυρηνική τεχνολογία «για την πρόοδο, όχι για να απειλήσει τις κοινωνίες με όπλα».

«Και επιθυμούμε να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε για την ασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Αναζητούμε ενέργεια για την πρόοδο. Επί χρόνια, υπήρχαν διεθνείς κυρώσεις όσον αφορά την πυρηνική μας τεχνολογία. Αλλά για τη χώρα μας, η ειρηνική πυρηνική τεχνολογία είναι μέρος της εγγενούς προόδου μας», είπε ο Πεζεσκιάν, επικαλούμενος τις ανάγκες για προόδους σε βιομηχανίες, όπως η γεωργία και η «προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας». Παράλληλα υπογράμμισε: «Το Ιράν δεν δέχεται η πυρηνική τεχνολογία να βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση ορισμένων, μιας χούφτας. Δεν θα το κάνουμε. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι και δεν θα εγκαταλείψουμε το δικαίωμα που είναι εγγενώς δικό μας. Το λέμε ξεκάθαρα: Όχι πυρηνικά όπλα και κανένας περιορισμός στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία. Η ειρήνη μας δεν θα έρθει στο πεδίο της μάχης, αλλά πρέπει να δώσουν την απαραίτητη ασφάλεια στον λαό και το έθνος του Ιράν».

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε επίσης ότι τα αμυντικά συστήματα του Ιράν είναι απαραίτητα για την προστασία της χώρας από επιθέσεις.

«Το Ιράν πρέπει να είναι ισχυρό, ώστε να αποφύγει να απειληθεί το μέλλον του», είπε και επισήμανε: «Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να σκεφτεί ότι ο βομβαρδισμός ιρανικών πόλεων θα μείνει αναπάντητος. Γι' αυτό έχουμε τη στρατιωτική ισχύ που έχουμε για άμυνα».

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν την παγκόσμια αστάθεια και ότι εξαπέλυσαν παράνομες επιθέσεις εναντίον πολιτών και υποδομών της χώρας του.

Σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό, ο Ιρανός πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για ειρήνη:

«Η διαρκής ειρήνη στη δυτική Ασία είναι αδύνατη χωρίς δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη... Θα αντισταθούν. Ποια άλλη επιλογή έχουν; Να υποκύψουν στον εκφοβισμό;»

Ο Πεζεσκιάν έφθασε στη Νέα Υόρκη υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη διεθνή παρακολούθηση.

Ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του Ιράν θεωρείται μετριοπαθής πολιτικός, ζαπευθύνεται στους ηγέτες του κόσμου μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το ίδιο βήμα για να δηλώσει ότι ενδέχεται να «εξοντώσει» την Ισλαμική Δημοκρατία, εάν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν επτά μήνες.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι βασικοί απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν επί περίπου τρεις ώρες με Ιρανούς αξιωματούχους στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου. Ωστόσο, δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες ούτε για το πώς εξελίχθηκαν οι συνομιλίες ούτε για το περιεχόμενό τους.

«Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ. Αργότερα πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν «δεν ήταν του υψηλότερου επιπέδου, αλλά είναι κάτι».

Επίσης την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πεζεσκιάν όσο ο Ιρανός πρόεδρος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, υποβάθμισε τη σημασία της απρογραμμάτιστης επαφής της Τρίτης, η οποία αποτέλεσε τις πρώτες έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας του Ιουνίου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ επανέλαβε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας του απέναντι στις ΗΠΑ, ζητώντας από την Ουάσινγκτον να τερματίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και να αποδεσμεύσει τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

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