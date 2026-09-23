«Κρίνο & Αγκάθι»: Μυστικά και πάθη αποκαλύπτονται - Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς

Η δραματική σειρά έρχεται, απόψε, στο κανάλι του Αμαρουσίου…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Κρίνο & Αγκάθι»: Μυστικά και πάθη αποκαλύπτονται - Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς
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  • Η σειρά «Κρίνο & Αγκάθι» κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1 με πρωταγωνιστές όπως η Αναστασία Παντούση και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.
  • Η ιστορία διαδραματίζεται στην Πλατανιά Αρκαδίας και αφορά τις οικογένειες Αρβανιταίων και Δρογούτηδων, που είναι σε βαθιά έχθρα μετά από μια δολοφονία πριν 15 χρόνια.
  • Ο Μάρκος Αρβανίτης αποφυλακίζεται και επιστρέφει με μια μυστηριώδη γυναίκα, αναστατώνοντας την κοινότητα και ανακοινώνοντας ότι θα την παντρευτεί την ίδια μέρα.
  • Η σειρά εξερευνά θέματα αγάπης, εκδίκησης, μυστικών και οικογενειακών δεσμών που δοκιμάζονται από το παρελθόν.
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Οι πρεμιέρες στον τομέα της μυθοπλασίας συνεχίζονται και, απόψε στις 21.00, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, θα βγει στον αέρα η σειρά «Κρίνο & Αγκάθι». Ένα all star cast αναλαμβάνει να απογειώσει την ιστορία με τις ερμηνείες του, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη και Στέλιο Μάινα να πρωταγωνιστούν.

Η υπόθεση μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές. Δεκαπέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Ηλία Δρογούτη, ο καταδικασμένος για τον φόνο, Μάρκος Αρβανίτης, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Τριπόλεως και επιστρέφει στην Πλατανιά Αρκαδίας. Η είδηση σκορπά χαρά στους Αρβανιταίους, αλλά ξυπνά τον πόνο και την οργή στους Δρογουταίους, καθώς οι δύο οικογένειες κουβαλούν εδώ και χρόνια μια βαθιά έχθρα. Μετά τον θάνατο του γιου τους, η οικογένεια Δρογούτη πλήρωσε βαρύ τίμημα.

Οι Αρβανιταίοι κατηγόρησαν τον Ηλία για κλοπή και ισχυρίστηκαν ότι ο Μάρκος τον σκότωσε σε άμυνα. Όλοι τούς γύρισαν την πλάτη και, για να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να στείλουν την κόρη τους, Λευκή, σε ορφανοτροφείο. Τώρα, η επιστροφή του Μάρκου έρχεται να αναστατώσει ξανά την Πλατανιά, αφού, μετά από τόσα χρόνια στη φυλακή, εμφανίζεται έχοντας στο πλευρό του μια γυναίκα που κανείς δεν γνωρίζει. Ποια είναι και τι κρύβει η παρουσία της; Ο Μάρκος δεν αφήνει περιθώρια για ερωτήσεις. Τους ανακοινώνει πως θα την παντρευτεί. Και προς έκπληξη όλων, κανονίζει ο γάμος τους να γίνει την ίδια κιόλας μέρα…

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