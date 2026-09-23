Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος: Πρόταση Πιερρακάκη σε ΕΕ για άντληση έως €15 δισ. από το 6G

Snapshot Η Ελλάδα πρότεινε τη δημιουργία «Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφάσματος» για αξιοποίηση εσόδων από πωλήσεις δικτύου 6G προς όφελος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η πρόταση, με αρχικό οικονομικό μέγεθος 12–15 δισ. ευρώ, παρουσιάστηκε από τον Κυριάκο Πιερακάκη στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ.

Τα έσοδα θα μπορούσαν να στηρίξουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, ο οποίος προτείνεται να ανέλθει σε 2 τρισ. ευρώ.

Οι διαπραγματεύσεις για χρηματοδότηση της ΕΕ είναι δύσκολες λόγω νέων προκλήσεων όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα, ενώ εξετάζονται και άλλες επιλογές φορολόγησης.

Η Ιρλανδία θα αξιολογήσει ποιες προτάσεις χρηματοδότησης μπορούν να λάβουν ομόφωνη υποστήριξη από τα κράτη μέλη πριν την επόμενη σύνοδο κορυφής τον Οκτώβριο. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα πρότεινε στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν μια «Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφάσματος», η οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος των πόρων που θα συγκεντρωθούν από μελλοντικές εθνικές πωλήσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 6G για επενδύσεις στην τεχνολογία, ανακουφίζοντας έτσι τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Όφελος έως €15 δισ.»

«Το πιθανό αρχικό οικονομικό μέγεθος θα μπορούσε να κυμαίνεται γύρω στα 12–15 δισεκατομμύρια ευρώ», σύμφωνα με την πρόταση που εκπόνησε ο πρόεδρος των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, Κυριάκος Πιερακάκης, και παρουσιάστηκε στους υπουργούς της ΕΕ την Τρίτη.

«Σε αυτό το στάδιο, πρόκειται για μια υπόθεση σχεδιασμού και όχι για επίσημη αποτίμηση ή πρόβλεψη, και δεν περιλαμβάνει τυχόν μελλοντική συνεισφορά από επιλεγμένα δικαιώματα 5G», ανέφερε.

Εάν η ιδέα γίνει αποδεκτή από τις 27 χώρες που απαρτίζουν την ΕΕ, τα χρήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, ο οποίος προτείνεται να ανέλθει σε 2 τρισεκατομμύρια ευρώ — την κύρια πηγή χρηματοδότησης για όλες τις βασικές πολιτικές της ΕΕ.

Δύσκολες διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση είναι δύσκολες, καθώς ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, όπως η αύξηση των δαπανών για την άμυνα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για τις παλαιότερες πολιτικές στήριξης της γεωργίας και της συνοχής, παρατηρεί το πρακτορείο Reuters.

Μεταξύ άλλων νέων επιλογών χρηματοδότησης, τις οποίες ορισμένες χώρες απορρίπτουν ενώ άλλες υποστηρίζουν, συγκαταλέγεται η αξιοποίηση ενός μέρους των εσόδων που εισπράττουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ από την πώληση αδειών εκπομπών CO2 σε εταιρείες, καθώς και ενός μέρους του φόρου επί των εμπορευμάτων που εισάγονται στην ΕΕ και τα οποία έχουν παραχθεί σε χώρες όπου οι κλιματικές πολιτικές είναι λιγότερο αυστηρές από ό,τι στην ΕΕ.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν έναν φόρο επί των μη συλλεγόμενων ηλεκτρονικών αποβλήτων, ένα μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και μια ετήσια εφάπαξ συνεισφορά από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και πραγματοποιούν πωλήσεις στην ΕΕ.

Περαιτέρω προτάσεις περιλαμβάνουν την επιβολή φόρου στον υπερ-πλούσιους, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και στα κεφαλαιακά κέρδη από κρυπτονομίσματα. Η Ιρλανδία θα πρέπει τώρα να εξετάσει ποια από αυτές τις επιλογές, ή ένας συνδυασμός τους, έχει πιθανότητες να λάβει ομόφωνη υποστήριξη από και τις 27 χώρες της ΕΕ μέχρι την επόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

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