Πιερρακάκης: Νέα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις αν ανοίξει ο δημοσιονομικός χώρος

Snapshot Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει νέα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος.

Προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, αλλαγές στη φορολόγηση και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κοστίζει περίπου 400 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και η κυβέρνηση επιδιώκει περαιτέρω μειώσεις.

Έχει καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές και δημοσιονομικές παραμέτρους.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «ΓΕΩΒΑΣΗ» συμβάλλει στην αξιόπιστη καταγραφή της εμπορικής δραστηριότητας και στην καλύτερη χάραξη οικονομικής πολιτικής. Snapshot powered by AI

Την ετοιμότητα της κυβέρνησης για νέα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις, εφόσον προκύψει δημοσιονομικός χώρος, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά την τοποθέτησή του, στην εκδήλωση της ΕΣΕΕ για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, ο κ. Πιερρακάκης έκανε αναφορά στα μέτρα για το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, ενώ έθεσε στις βασικές προτεραιότητες την περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, τις αλλαγές στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Για την προκαταβολή φόρου, εξήγησε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με υψηλό δημοσιονομικό κόστος, καθώς μια μείωση κατά 5% επιβαρύνει τον προϋπολογισμό κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο. «Θα θέλαμε να ήταν ένα μεγαλύτερο και γρηγορότερο» μέτρο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επιδίωξη είναι η προκαταβολή να περιορίζεται περαιτέρω κάθε χρόνο.

Όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος, ο υπουργός επισήμανε ότι έχει ήδη καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή του. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι κάθε σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις κοινωνικές προτεραιότητες όσο και τις διαθέσιμες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για τις επιχειρήσεις

«Προτιμώ να σας εκπλήξουμε ευχάριστα από το να σας εκπλήξουμε δυσάρεστα», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, εξηγώντας ότι η κυβερνητική στρατηγική προβλέπει τη διοχέτευση στις επιχειρήσεις του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που ενδέχεται να προκύψει. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση αποφεύγει να προαναγγέλλει μέτρα προτού εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων αποτελεί σταθερή κυβερνητική επιλογή, υπενθυμίζοντας τις φορολογικές και άλλες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί από το 2019. Πρόσθεσε ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δημιουργεί νέα περιθώρια για φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ αναφέρθηκε και στο φετινό πακέτο μέτρων, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της συστηματικής καταγραφής της εμπορικής δραστηριότητας μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «ΓΕΩΒΑΣΗ», την οποία παρουσίασε η ΕΣΕΕ. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αξιόπιστη αποτύπωση των δεδομένων είναι κρίσιμη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, καθώς «ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να διαχειριστείς και δεν μπορείς να αλλάξεις».

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