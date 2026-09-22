Eurovision 2027: Ξεκινά η αναζήτηση του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Snapshot Η ΕΡΤ ξεκινά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision 2027, που θα γίνει στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η επιλογή του τραγουδιού θα γίνει μέσω του διαγωνισμού «Sing for Greece 2027», ο οποίος περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό.

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν έως 20 τραγούδια, από τα οποία τα 12 θα προκριθούν στον τελικό μέσω ψήφου του κοινού.

Ο νικητής του τελικού θα επιλεγεί με συνδυασμό ψήφων κοινού και κριτικής επιτροπής.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από 22 Σεπτεμβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59. Snapshot powered by AI

Με ανακοίνωση της ΕΡΤ γνωστοποιήθηκε ότι, από σήμερα Τρίτη, ξεκινά η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε η περσινή διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές του «Sing for Greece» της ΕΡΤ, που περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό Τελικό, δίνοντας την ευκαιρία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή να παρουσιάσει τα τραγούδια της, και φυσικά στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας.

Συνολικά έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς, από τα οποία τα 12 θα προκριθούν στον τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών, δίνοντας στον/στην ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Eurovision.

«Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους από σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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