Η Ρίτα Γουίλσον αποκαλύπτεται - Τόπλες επιδεικνύει το τατουάζ σταυρού στην πλάτη της

Snapshot Η Ρίτα Γουίλσον δημοσίευσε μια φωτογραφία τόπλες που δείχνει το μεγάλο τατουάζ σταυρού στην πλάτη της.

Εκτός από το τατουάζ στην πλάτη, έχει και ένα άλλο στο πάνω μέρος του χεριού της με σχέδιο ήλιου και γράμματα.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας προωθεί το τραγούδι της «Stranger With Age», σχολιάζοντας θετικά το θέμα της ηλικίας.

Η δημοσίευση έλαβε θετικά σχόλια από γνωστές τραγουδίστριες, όπως η Τζούελ, η Μπράντι Κάρλαϊλ και η Τζέσικα Σίμπσον. Snapshot powered by AI

Μία διαφορετική πλευρά του εαυτού της δείχνει η σύζυγος του Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, σε σχέση με τις συνηθισμένες εμφανίσεις της.

Σε μία αποκαλυπτική δημοσίευση στον λογαριασμό της, η ηθοποιός και τραγουδίστρια ποζάρει τόπλες, με ορατή την πλάτη της, την οποία κοσμεί σχεδόν σε όλο το μήκος, ένα τατουάζ σε σχήμα ενός περίτεχνου σταυρού. Παράλληλα, στο χέρι της άλλο ένα τατουάζ τραβάει την προσοχή.

Ένα σχέδιο που μοιάζει με ήλιο στο άνω μέρος του χεριού της, μαζί με γράμματα από κάτω.

Η Ρίτα έδωσε έμφαση στην αποκαλυπτική εμφάνιση στη λεζάντα... γράφοντας: «STRANGER WITH AGE; Ποιος; Εγώ; Το λατρεύω!», ενώ προωθούσε το τραγούδι της «Stranger With Age».

Τα σχόλια έπεσαν βροχή. Η τραγουδίστρια Τζούελ έγραψε: «Μπράβο, αδελφή!»... ενώ η Μπράντι Κάρλαϊλ πρόσθεσε: «Το απόλυτο αφεντικό», και η Τζέσικα Σίμπσον σχολίασε απλά: «Όμορφο».