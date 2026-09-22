ΕΛΑΣ: «Θα βάλει η ΝΔ πλαφόν στα υπερκέρδη ή θα φορτώσει ξανά το κόστος στους καταναλωτές;»

Snapshot Η ΕΛΑΣ κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ για αναποτελεσματικές πολιτικές όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και ζητά την επιβολή πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.

Η πρόταση της ΕΛΑΣ προβλέπει μείωση των τιμών στο 1,40 ευρώ το λίτρο για πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 ευρώ για πετρέλαιο κίνησης μέσω του πλαφόν.

Η ΕΛΑΣ ζητά έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών του προηγούμενου εξαμήνου, υπολογίζοντας τα έκτακτα κέρδη των διυλιστηρίων στα 1,278 δισ. ευρώ.

Προτείνει επίσης προσωρινή μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, επικαλούμενη παραδείγματα άλλων χωρών όπως η Ισπανία.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει τις αντιφάσεις εντός της ΝΔ σχετικά με την πρότασή της και καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη στάση της. Snapshot powered by AI

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων εξαπέλυσε η ΕΛΑΣ, επαναφέροντας την πρότασή της για πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και έκτακτη φορολόγησή τους.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να βγάζει ανακοινώσεις μέσω του ΥΠΕΘΟΟ που απλά επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πρότασης της ΕΛΑΣ, καλό είναι να απαντήσει», αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θέτοντας το ερώτημα εάν η κυβέρνηση σκοπεύει να επιβάλει πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, με την επιλογή αυτή οι τιμές μπορούν να υποχωρήσουν στο 1,40 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.

Παράλληλα, το κόμμα ζητά φορολόγηση των υπερκερδών του προηγούμενου εξαμήνου, υποστηρίζοντας ότι τα κέρδη των διυλιστηρίων ανήλθαν στα 1,998 δισ. ευρώ και ότι από αυτά τα 1,278 δισ. αποτελούν έκτακτα κέρδη.

Η ΕΛΑΣ επιμένει ακόμη στην προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, επικαλούμενη το παράδειγμα της Ισπανίας, καθώς και στη μείωση του ΕΦΚ σχεδόν στο μισό, έως το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο.

«Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα και προφάσεις εν αμαρτίαις. Ας τα αφήσουν και ας μας πούνε επιτέλους τι σκοπεύουν να κάνουν. Εκτός και αν σκοπεύουν να φορτώσουν για άλλη μια φορά το κόστος στους καταναλωτές», σημειώνει η ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ στέκεται, τέλος, και στις δηλώσεις του γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υποστηρίζοντας ότι σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή συμφώνησε πως η πρότασή της είναι εφικτό να εφαρμοστεί.

«Το ΥΠΕΘΟΟ άλλα απαντάει. Επιτέλους ας βρούνε μια κοινή γραμμή στη ΝΔ, ακόμη και αν χρειαστεί “να ξεκαβαλικέψουν”, γιατί αρχίζουν και κουράζουν», καταλήγει.