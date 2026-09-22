Καρκίνος πνεύμονα και πόνος στην πλάτη: Αιτίες, συμπτώματα και πότε χρειάζονται εξετάσεις

Πότε μπορεί ο πόνος στην πλάτη να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι καρκίνου στον πνεύμονα;

Newsroom

Καρκίνος πνεύμονα και πόνος στην πλάτη: Αιτίες, συμπτώματα και πότε χρειάζονται εξετάσεις
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι περισσότερες περιπτώσεις πόνου στην πλάτη οφείλονται σε μυϊκή καταπόνηση ή σε άλλες αιτίες μη σχετιζόμενες με καρκίνο. Ωστόσο, ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει πόνο στην πλάτη, όταν ένας όγκος επηρεάζει γειτονικά νεύρα ή εξαπλώνεται προς τη σπονδυλική στήλη.

Τα χαρακτηριστικά του πόνου και τα συνοδά συμπτώματα βοηθούν στον καθορισμό των εξετάσεων, που απαιτούνται.

Γιατί ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πλάτη;

Υπάρχουν τρεις βασικές εξηγήσεις:

  1. Εξάπλωση στη σπονδυλική στήλη: Ο καρκίνος μπορεί να αποδυναμώσει τα οστά της σπονδυλικής στήλης, προκαλώντας επίμονο πόνο ή κάταγμα.
  2. Πίεση στα νεύρα: Ένας όγκος κοντά στη σπονδυλική στήλη μπορεί να προκαλέσει πόνο, που αντανακλά στο χέρι ή στο πόδι. Η πίεση στον νωτιαίο μυελό αποτελεί επείγον περιστατικό.
  3. Επέκταση σε γειτονικούς ιστούς: Ένας όγκος μπορεί να επηρεάσει τα πλευρά ή το θωρακικό τοίχωμα. Σπάνιοι όγκοι στο άνω τμήμα του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσουν έντονο πόνο στον ώμο, στο άνω μέρος της πλάτης ή στο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο πόνος στην πλάτη από μόνος του ΔΕΝ μπορεί να υποδείξει αν υπάρχει καρκίνος ή αν αυτός έχει εξαπλωθεί.

ακτινογραφια πνευμονων

Πώς εκδηλώνεται ο πόνος στην πλάτη που σχετίζεται με τον καρκίνο του πνεύμονα;

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο, χαρακτηριστικό μοτίβο.

Ο πόνος που συνδέεται με καρκίνο στη σπονδυλική στήλη μπορεί να:

  • είναι επίμονος
  • επιδεινώνεται σταδιακά
  • είναι ενοχλητικός κατά τη διάρκεια της νύχτας
  • γίνεται αισθητός ως βαθύς και αμβλύς πόνος
  • επιδεινώνεται με τον βήχα ή την κίνηση
  • συνοδεύεται από μυρμήγκιασμα ή αδυναμία, εάν επηρεάζονται νεύρα

Αυτά τα χαρακτηριστικά ΔΕΝ αποτελούν απόδειξη καρκίνου. Ωστόσο, ο επίμονος ή ο ανεξήγητος πόνος χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, ιδιαίτερα εάν έχετε ιστορικό καρκίνου εσείς ή κάποιος στην οικογένεια.

Ποια άλλα συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει ο καρκίνος του πνεύμονα;

Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να μην προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Βήχα που επιμένει ή επιδεινώνεται
  • Αποβολή αίματος με τον βήχα (αιμόπτυση), έστω και σε μικρή ποσότητα
  • Δύσπνοια, νέο συριγμό (σφύριγμα στην αναπνοή) ή πόνο στο στήθος
  • Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του αναπνευστικού, ή σχετική λοίμωξη που δεν υποχωρεί
  • Επίμονη βραχνάδα
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη και ασυνήθιστο αίσθημα κόπωσης

Σπανιότερα, μπορεί να εμφανιστεί πόνος στον ώμο ή στο χέρι, οίδημα (πρήξιμο) στο πρόσωπο ή στον λαιμό, ή πτώση του βλεφάρου. Ο καρκίνος που έχει ήδη εξαπλωθεί ενδέχεται να προκαλέσει πόνο στα οστά, πονοκεφάλους ή νευρολογικές μεταβολές.

καρκινος πνευμονα

Πότε ο πόνος στην πλάτη είναι «καμπανάκι» για να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Κλείστε ραντεβού εάν ο πόνος στην πλάτη:

  • είναι ανεξήγητος
  • επιμένει
  • επιδεινώνεται σταδιακά
  • συνοδεύεται από επίμονο βήχα, δύσπνοια, αίμα στα πτύελα ή ανεξήγητη απώλεια βάρους

Ειδικά η αποβολή αίματος με τον βήχα χρήζει άμεσης ιατρικής αξιολόγησης, ακόμη και αν κατά τα άλλα αισθάνεστε καλά.

Ζητήστε αμέσως επείγουσα φροντίδα εάν ο πόνος στην πλάτη συνοδεύεται από:

  • νέα αδυναμία στα πόδια
  • δυσκολία στο περπάτημα
  • μούδιασμα γύρω από τη βουβωνική χώρα
  • απώλεια ελέγχου της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου

Σε κάποιον με καρκίνο, αυτά μπορεί να υποδηλώνουν πίεση στον νωτιαίο μυελό, όπου η καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρική βλάβη. Ο ξαφνικός σοβαρός πόνος στο στήθος ή στην άνω πλάτη με σημαντική δυσκολία στην αναπνοή απαιτεί επίσης επείγουσα αξιολόγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί κάποιος που δεν έχει καπνίσει ποτέ να αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα;

Ναι. Ο καρκίνος του πνεύμονα εμφανίζεται και σε άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Τα επίμονα προειδοποιητικά σημάδια απαιτούν αξιολόγηση ανεξάρτητα από το ιστορικό καπνίσματος.

Πρέπει όλοι με πόνο στην πλάτη να κάνουν σάρωση για καρκίνο του πνεύμονα;

Όχι. Η απεικόνιση καθοδηγείται από την εξέταση, τα συμπτώματα και τον ατομικό κίνδυνο. Οι σαρώσεις έχουν σχεδιαστεί για ορισμένα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο και δεν έχουν συμπτώματα. Η διερεύνηση του ανεξήγητου πόνου είναι μια διαφορετική απόφαση.

Συμπέρασμα

Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πλάτη, επηρεάζοντας τους κοντινούς ιστούς ή εξαπλώνοντας τη σπονδυλική στήλη, αλλά οι περισσότεροι πόνοι στην πλάτη δεν προκαλούνται από καρκίνο.

Δώστε προσοχή στον επίμονο ή επιδεινούμενο πόνο, ειδικά μαζί με αναπνευστικά ή ανεξήγητα γενικά συμπτώματα. Νέα αδυναμία ή αλλαγές στην ουροδόχο κύστη ή το έντερο με πόνο στην πλάτη χρήζουν επείγουσας φροντίδας.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13;

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Έρευνα υποστηρίζει πως οι διαστάσεις της κρύβουν μαθηματικό κώδικα

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Δίπλωσε νταλίκα και έπεσε ο εκσκαφέας που κουβαλούσε

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πλημμύρισαν από την ισχυρή βροχόπτωση Ακτή Δυμαίων και παραλιακή του Ρίου

15:03LIFESTYLE

Η οικογένεια Τανιμανίδη έβαλε πλώρη για Αλάσκα – Το ταξίδι με το κρουαζιερόπλοιο της Disney

15:01ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος πνεύμονα και πόνος στην πλάτη: Αιτίες, συμπτώματα και πότε χρειάζονται εξετάσεις

14:57ANNOUNCEMENTS

Θες να ζήσεις από κοντά την απόλυτη McLaren Racing εμπειρία; Το Fanzone του “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” θα έχει ελεύθερη είσοδο

14:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Προτιμώ να σας εκπλήξουμε ευχάριστα από το να σας εκπλήξουμε δυσάρεστα»: Νέα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις αν ανοίξει δημοσιονομικός χώρος, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα: Δρόμοι έγιναν ποτάμια σε Πάτρα και Καβάλα – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη με εντολή Τουρνά

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Προφυλακιστέος ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Νέο Κόσμο: Χωρίς φανάρια η συμβολή των οδών Φραντζή και Ιππώνακτος

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη - Προσπάθησε να βοηθήσει τουρίστες

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Στρατηγικής σημασίας οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο, δεν στρέφονται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Πρώτη φθινοπωρινή βροχή στην Αθήνα - Με ομπρέλες στους δρόμους οι Αθηναίοι - Δείτε εικόνες

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Πάτρα: Άνδρας σε αμόκ έμπαινε με τη βία σε αυτοκίνητα, τα έκανε γυαλιά καρφιά σε σπίτι

14:20ANNOUNCEMENTS

«Is It Me In The City» - «Αν όλοι μας είμαστε η πόλη, τότε ποιος/ποια είμαι εγώ μέσα σε αυτή;»

14:19LIFESTYLE

Άβολη στιγμή για τον Βασίλη Χιώτη στον «αέρα» του ΑΝΤ1: «Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ»

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Στην Ελλάδα έχουμε καλύτερη κάλυψη 5g από αυτή που έχετε στην Silicon Valley»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη - Προσπάθησε να βοηθήσει τουρίστες

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σήμα» για δύσκολο Σαββατοκύριακο από το GFS - Καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο καλούσε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει σε εφήβους για το άγχος: «Ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το σχολείο»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στην Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ισπανία: Βρέθηκε θάλαμος στρωμένος με μουσαμά για εκτελέσεις - «Θέλουν να μας σκοτώσουν»

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αφού έχασε το 20% της παραγωγής βενζίνης, η Ρωσία καμουφλάρει με δίχτυα τα διυλιστήριά της για να τα κρύψει από τα ουκρανικά drones

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα: Δρόμοι έγιναν ποτάμια σε Πάτρα και Καβάλα – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεραυνοί προκαλούν πυρκαγιές από την Κέρκυρα ως τον Υμηττό – Συναγερμός σε Κανόνι και Κορωπί

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

14:19LIFESTYLE

Άβολη στιγμή για τον Βασίλη Χιώτη στον «αέρα» του ΑΝΤ1: «Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για βρέφος 4 μηνών - Από Σταυρούπολη στο Ιπποκράτειο σε 9 λεπτά

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ