Καρκίνος πνεύμονα και πόνος στην πλάτη: Αιτίες, συμπτώματα και πότε χρειάζονται εξετάσεις

Οι περισσότερες περιπτώσεις πόνου στην πλάτη οφείλονται σε μυϊκή καταπόνηση ή σε άλλες αιτίες μη σχετιζόμενες με καρκίνο. Ωστόσο, ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει πόνο στην πλάτη, όταν ένας όγκος επηρεάζει γειτονικά νεύρα ή εξαπλώνεται προς τη σπονδυλική στήλη.

Τα χαρακτηριστικά του πόνου και τα συνοδά συμπτώματα βοηθούν στον καθορισμό των εξετάσεων, που απαιτούνται.

Γιατί ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πλάτη;

Υπάρχουν τρεις βασικές εξηγήσεις:

Εξάπλωση στη σπονδυλική στήλη: Ο καρκίνος μπορεί να αποδυναμώσει τα οστά της σπονδυλικής στήλης, προκαλώντας επίμονο πόνο ή κάταγμα. Πίεση στα νεύρα: Ένας όγκος κοντά στη σπονδυλική στήλη μπορεί να προκαλέσει πόνο, που αντανακλά στο χέρι ή στο πόδι. Η πίεση στον νωτιαίο μυελό αποτελεί επείγον περιστατικό. Επέκταση σε γειτονικούς ιστούς: Ένας όγκος μπορεί να επηρεάσει τα πλευρά ή το θωρακικό τοίχωμα. Σπάνιοι όγκοι στο άνω τμήμα του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσουν έντονο πόνο στον ώμο, στο άνω μέρος της πλάτης ή στο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο πόνος στην πλάτη από μόνος του ΔΕΝ μπορεί να υποδείξει αν υπάρχει καρκίνος ή αν αυτός έχει εξαπλωθεί.

Πώς εκδηλώνεται ο πόνος στην πλάτη που σχετίζεται με τον καρκίνο του πνεύμονα;

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο, χαρακτηριστικό μοτίβο.

Ο πόνος που συνδέεται με καρκίνο στη σπονδυλική στήλη μπορεί να:

είναι επίμονος

επιδεινώνεται σταδιακά

είναι ενοχλητικός κατά τη διάρκεια της νύχτας

γίνεται αισθητός ως βαθύς και αμβλύς πόνος

επιδεινώνεται με τον βήχα ή την κίνηση

συνοδεύεται από μυρμήγκιασμα ή αδυναμία, εάν επηρεάζονται νεύρα

Αυτά τα χαρακτηριστικά ΔΕΝ αποτελούν απόδειξη καρκίνου. Ωστόσο, ο επίμονος ή ο ανεξήγητος πόνος χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, ιδιαίτερα εάν έχετε ιστορικό καρκίνου εσείς ή κάποιος στην οικογένεια.

Ποια άλλα συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει ο καρκίνος του πνεύμονα;

Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να μην προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Βήχα που επιμένει ή επιδεινώνεται

Αποβολή αίματος με τον βήχα (αιμόπτυση), έστω και σε μικρή ποσότητα

Δύσπνοια, νέο συριγμό (σφύριγμα στην αναπνοή) ή πόνο στο στήθος

Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του αναπνευστικού, ή σχετική λοίμωξη που δεν υποχωρεί

Επίμονη βραχνάδα

Ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη και ασυνήθιστο αίσθημα κόπωσης

Σπανιότερα, μπορεί να εμφανιστεί πόνος στον ώμο ή στο χέρι, οίδημα (πρήξιμο) στο πρόσωπο ή στον λαιμό, ή πτώση του βλεφάρου. Ο καρκίνος που έχει ήδη εξαπλωθεί ενδέχεται να προκαλέσει πόνο στα οστά, πονοκεφάλους ή νευρολογικές μεταβολές.

Πότε ο πόνος στην πλάτη είναι «καμπανάκι» για να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Κλείστε ραντεβού εάν ο πόνος στην πλάτη:

είναι ανεξήγητος

επιμένει

επιδεινώνεται σταδιακά

συνοδεύεται από επίμονο βήχα, δύσπνοια, αίμα στα πτύελα ή ανεξήγητη απώλεια βάρους

Ειδικά η αποβολή αίματος με τον βήχα χρήζει άμεσης ιατρικής αξιολόγησης, ακόμη και αν κατά τα άλλα αισθάνεστε καλά.

Ζητήστε αμέσως επείγουσα φροντίδα εάν ο πόνος στην πλάτη συνοδεύεται από:

νέα αδυναμία στα πόδια

δυσκολία στο περπάτημα

μούδιασμα γύρω από τη βουβωνική χώρα

απώλεια ελέγχου της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου

Σε κάποιον με καρκίνο, αυτά μπορεί να υποδηλώνουν πίεση στον νωτιαίο μυελό, όπου η καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρική βλάβη. Ο ξαφνικός σοβαρός πόνος στο στήθος ή στην άνω πλάτη με σημαντική δυσκολία στην αναπνοή απαιτεί επίσης επείγουσα αξιολόγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί κάποιος που δεν έχει καπνίσει ποτέ να αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα;

Ναι. Ο καρκίνος του πνεύμονα εμφανίζεται και σε άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Τα επίμονα προειδοποιητικά σημάδια απαιτούν αξιολόγηση ανεξάρτητα από το ιστορικό καπνίσματος.

Πρέπει όλοι με πόνο στην πλάτη να κάνουν σάρωση για καρκίνο του πνεύμονα;

Όχι. Η απεικόνιση καθοδηγείται από την εξέταση, τα συμπτώματα και τον ατομικό κίνδυνο. Οι σαρώσεις έχουν σχεδιαστεί για ορισμένα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο και δεν έχουν συμπτώματα. Η διερεύνηση του ανεξήγητου πόνου είναι μια διαφορετική απόφαση.

Συμπέρασμα

Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πλάτη, επηρεάζοντας τους κοντινούς ιστούς ή εξαπλώνοντας τη σπονδυλική στήλη, αλλά οι περισσότεροι πόνοι στην πλάτη δεν προκαλούνται από καρκίνο.

Δώστε προσοχή στον επίμονο ή επιδεινούμενο πόνο, ειδικά μαζί με αναπνευστικά ή ανεξήγητα γενικά συμπτώματα. Νέα αδυναμία ή αλλαγές στην ουροδόχο κύστη ή το έντερο με πόνο στην πλάτη χρήζουν επείγουσας φροντίδας.

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