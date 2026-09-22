Πλεύρης: Έκλεισε η δομή μεταναστών στις Θερμοπύλες

Snapshot Ο υπουργός Μετανάστεσης Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε το κλείσιμο της δομής μεταναστών στις Θερμοπύλες.

Η δομή θεωρήθηκε ότι είχε κατασκευαστεί σε λάθος σημείο και πλέον δεν είναι απαραίτητη λόγω μειωμένων ροών μεταναστών.

Η δομή δεν φιλοξενεί πλέον κανέναν και πρόκειται να παραδοθεί στους κατοίκους για αξιοποίηση της περιοχής.

Το κλείσιμο της δομής ήταν στόχος από την αρχή και συζητήθηκε με τοπικούς βουλευτές και αρχές της περιοχής. Snapshot powered by AI

Το κλείσιμο της δομής μεταναστών στις Θερμοπύλες, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σε μήνυμά του στο X, ο υπουργός ανέφερε πως πρόκειται για «μία δομή, που έγινε σίγουρα σε λάθος σημείο και πλέον δεν τη χρειαζόμαστε καθώς οι ροές είναι μειωμένες. Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι αυτή η δομή θα κλείσει. Σήμερα δεν έχει κανέναν φιλοξενούμενο και το επόμενο διάστημα την παραδίδουμε στους κατοίκους, για να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο η περιοχή».

Υπενθυμίζεται πως σε δηλώσεις του μέσα στο καλοκαίρι, ο κ. Πλεύρης, είχε τονίσει πως από την πρώτη στιγμή είχε τεθεί ως στόχος η απενεργοποίηση της δομής, προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χώρος. Όπως είπε, το θέμα είχε τεθεί στις συναντήσεις που είχε τους βουλευτές Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα, Γιάννη Οικονόμου και Γιώργο Κοτρωνιά, με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και τον δήμαρχο Λαμιέων, Πανουργιά Παπαϊωάννου, με τους οποίους είχε συζητήσει την ανάγκη να κλείσει η δομή.

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