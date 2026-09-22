Κέρκυρα: Πλημμύρισε και πάλι η Σπηλιά - «Οι πελάτες μπήκαν στο μαγαζί σαν ποντίκια»

Snapshot Η Σπηλιά Κέρκυρας πλημμύρισε ξανά λόγω έντονης βροχόπτωσης, προκαλώντας ζημιές σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Το πρόβλημα των πλημμυρών στην περιοχή υφίσταται εδώ και περίπου 25 χρόνια χωρίς να έχει δοθεί λύση.

Ο επιχειρηματίας Περικλής Μητσιάλης έχει επανειλημμένα βρεθεί αντιμέτωπος με πλημμυρικά φαινόμενα στην επιχείρησή του.

Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να αντιμετωπιστεί το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. Snapshot powered by AI

Προβλήματα κατά τόπους έχει προκαλέσει η πρόσκαιρη κακοκαιρία που επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Σπηλιά Κέρκυρας, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής καθώς τα νερά κατέκλυσαν σημεία με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, πρόκειται για μία κατάσταση που επικρατεί εδώ και περίπου 25 χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση στο ζήτημα.

Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν ήταν και ο επιχειρηματίας, Περικλής Μητσιάλης, ιδιοκτήτης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ο οποίος έχει βρεθεί επανειλλημένα αντιμέτωπος με πλημμυρικά φαινόμενα στον χώρο της περιουσίας του.

Δείτε το βίντεο:

Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που επαναλαμβάνεται όλα αυτά τα χρόνια και με την παραμικρή βροχόπτωση προκαλεί προβλήματα στις περιουσίες τους αλλά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.

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