Παμβώτιδα: Επιβεβαιώθηκε ιός στα νεκρά ψάρια που είχαν προκαλέσει συναγερμό τον Απρίλιο

Snapshot Επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ιού της Εαρινής Ιαιμίας του Κυπρίνου (SVCV) σε νεκρά ψάρια πεταλούδα στη λίμνη Παμβώτιδα τον Απρίλιο.

Ο ιός, σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η ωοτοκία και η θερμοκρασία νερού, προκάλεσε μαζική θνησιμότητα ψαριών στη λίμνη.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ηπείρου απαγόρευσε την είσοδο, έξοδο και διακίνηση ζωντανών ψαριών στην Παμβώτιδα για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού.

Τα μέτρα δεν επηρεάζουν την αλιεία στη λίμνη και έχουν προληπτικό χαρακτήρα για την προστασία του οικοσυστήματος.

Έχουν ενημερωθεί αρμόδιες αρχές και γίνεται στενή παρακολούθηση της κατάστασης στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Παρουσία ιού στα νεκρά ψάρια που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Απρίλιο στην Παμβώτιδα στα Ιωάννινα, επιβεβαιώθηκε δίνοντας πλέον και εργαστηριακά απάντηση στο φαινόμενο της μαζικής θνησιμότητας που είχε προκαλέσει ανησυχία.

Σύμφωνα με epiruspost.gr οι αναλύσεις που έγιναν στα δείγματα έδειξαν την παρουσία του ιού της Εαρινής Ιαιμίας του Κυπρίνου (SVCV), με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται και από εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

Ο ιός εντοπίστηκε σε νεκρά ψάρια του είδους πεταλούδα (Carassius spp.) που είχαν συλλεχθεί από τα νερά της λίμνης.

Η παρουσία του ιού, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλύσεων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η περίοδος ωοτοκίας και η θερμοκρασία του νερού, συνέβαλε στο φαινόμενο θνησιμότητας που είχε καταγραφεί.

Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε στη λήψη άμεσων μέτρων για την υγειονομική προστασία της ιχθυοπανίδας και την αποτροπή πιθανής εξάπλωσης του ιού.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, Ευθαλίας Οικονόμου, απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος ζώντων ιχθύων από και προς την Παμβώτιδα, καθώς και οποιαδήποτε διακίνηση ζωντανών ψαριών εντός της περιοχής της λίμνης.

Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν προληπτικό και υγειονομικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος και στην αποτροπή μετάδοσης του ιού σε παρακείμενες υδάτινες μάζες ή εκτροφεία.

Δεν επηρεάζεται η αλιεία στη λίμνη, καθώς η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διακίνηση ζωντανών ιχθύων.

Παράλληλα, εδώ και χρόνια δεν πραγματοποιείται εμπλουτισμός της Παμβώτιδας με ψάρια. Η λήψη των μέτρων κρίθηκε αναγκαία με βάση τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εμπλουτισμού.

Για την κατάσταση έχουν ενημερωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Τμήμα Αλιείας, καθώς και η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του ΟΦΥΠΕΚΑ, προκειμένου να υπάρχει στενή παρακολούθηση της κατάστασης στην Παμβώτιδα.

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