Qatargate: Ανακλήθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου ανακλήθηκε μετά την αυτοβούλως παρουσία του στις βελγικές αρχές για εξέταση στο πλαίσιο του Qatargate

Άγγελος Βουράκης

Qatargate: Ανακλήθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Η ανάκληση του εντάλματος έχει γνωστοποιηθεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές και καθιστά άνευ αντικειμένου την εξέταση άρσης ασυλίας του βουλευτή από τη Βουλή.
  • Ο Αβραμόπουλος παρέδωσε στοιχεία και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνώνται από τη βελγική Δικαιοσύνη.
  • Η σύνδεση του με την υπόθεση βασίστηκε στη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity, όπου υποστήριξε ότι είχε μόνο τιμητικό και συμβουλευτικό ρόλο.
  • Ο ίδιος δήλωσε ότι ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για πρώην Επιτρόπους και ότι οι αμοιβές του ήταν γνωστές και φορολογημένες στις ελληνικές αρχές.
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Δεν θα εκτελεστεί τελικά το ευρωπαϊκό ένταλμα που είχαν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προσήλθε αυτοβούλως ενώπιόν τους για να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ανάκληση του εντάλματος από τις βελγικές αρχές, γεγονός που έχει ήδη γνωστοποιηθεί και στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πλέον ενεργό ένταλμα προς εκτέλεση και το ζήτημα που είχε οδηγήσει τη Βουλή να εξετάσει την άρση της ασυλίας του βουλευτή δεν έχει πλέον αντικείμενο.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του να μεταβεί στις Βρυξέλλες και να δώσει εξηγήσεις χωρίς να αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην Ελλάδα. Η προσέλευσή του είχε προηγουμένως συμφωνηθεί μέσω των δικηγόρων του με τις βελγικές αρχές και τελικά πραγματοποιήθηκε.

Κατά την εξέτασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε στοιχεία και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για την υπόθεση, επιμένοντας στη θέση ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνώνται από τη βελγική Δικαιοσύνη.

Το όνομα του πρώην Επιτρόπου είχε συνδεθεί με την έρευνα εξαιτίας της συμμετοχής του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity, της οργάνωσης που βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών για το Qatargate.

Στο υπόμνημα που είχε καταθέσει στη Βουλή, ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι ο ρόλος του στην οργάνωση ήταν «αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός», χωρίς εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι πριν από την ανάληψη της συγκεκριμένης δραστηριότητας είχε ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται για τους πρώην Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τις αμοιβές που έλαβε είχε υποστηρίξει ότι ήταν γνωστές στις ελληνικές Aρχές και είχαν φορολογηθεί.

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