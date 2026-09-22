Η εγγονή της Γκρέις Κέλι φόρεσε στην Αθήνα το εμβληματικό φόρεμα της γιαγιάς της
Πρόκειται για ένα χρυσό, κεντημένο φόρεμα το οποίο είχε φορέσει η Γκρέις Κέλι κατά την επίσκεψή της στην ελληνική πρωτεύουσα πριν από 64 χρόνια.
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- Η εγγονή της Γκρέις Κέλι, Αλεξάνδρα του Ανόβερου, φόρεσε στην Αθήνα το ίδιο vintage φόρεμα Givenchy που είχε φορέσει η γιαγιά της πριν από 64 χρόνια.
- Το φόρεμα είναι χρυσό, κεντημένο, με λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη.
- Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας συνέπεσε με τον πρόσφατο αρραβώνα της με τον Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν.
- Η επιλογή του φορέματος συνδέει δύο γενιές της οικογένειας και αναδεικνύει μια χαρακτηριστική εμφάνιση της Γκρέις Κέλι στην Αθήνα.
- Η Αλεξάνδρα μοιράστηκε τις φωτογραφίες της εμφάνισής της στο Instagram με τη λεζάντα «Κίτρινη διάθεση με vintage Givenchy».
Ένα ξεχωριστό κομμάτι από την γκαρνταρόμπα της Γκρέις Κέλι επέλεξε να φορέσει η εγγονή της, 64 χρόνια μετά την εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού με το ίδιο φόρεμα στην Αθήνα.
Η Αλεξάνδρα του Ανόβερου εντυπωσίασε σε πρόσφατη έξοδό της, επιλέγοντας μία vintage δημιουργία του Givenchy, η οποία έχει ιδιαίτερη ιστορία για την οικογένειά της. Πρόκειται για ένα χρυσό, κεντημένο φόρεμα με λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη, το οποίο είχε φορέσει η Γκρέις Κέλι κατά την επίσκεψή της στην ελληνική πρωτεύουσα πριν από 64 χρόνια.
Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς έγινε λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον επί χρόνια σύντροφό της, Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν.
Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μέσω Instagram, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τη λιτή λεζάντα: «Κίτρινη διάθεση με vintage Givenchy».