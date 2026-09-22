Η εγγονή της Γκρέις Κέλι φόρεσε στην Αθήνα το εμβληματικό φόρεμα της γιαγιάς της

Snapshot Η εγγονή της Γκρέις Κέλι, Αλεξάνδρα του Ανόβερου, φόρεσε στην Αθήνα το ίδιο vintage φόρεμα Givenchy που είχε φορέσει η γιαγιά της πριν από 64 χρόνια.

Το φόρεμα είναι χρυσό, κεντημένο, με λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη.

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας συνέπεσε με τον πρόσφατο αρραβώνα της με τον Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν.

Η επιλογή του φορέματος συνδέει δύο γενιές της οικογένειας και αναδεικνύει μια χαρακτηριστική εμφάνιση της Γκρέις Κέλι στην Αθήνα.

Η Αλεξάνδρα μοιράστηκε τις φωτογραφίες της εμφάνισής της στο Instagram με τη λεζάντα «Κίτρινη διάθεση με vintage Givenchy». Snapshot powered by AI

Ένα ξεχωριστό κομμάτι από την γκαρνταρόμπα της Γκρέις Κέλι επέλεξε να φορέσει η εγγονή της, 64 χρόνια μετά την εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού με το ίδιο φόρεμα στην Αθήνα.

Η Γκρέις Κέλι και ο πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα

Η Αλεξάνδρα του Ανόβερου εντυπωσίασε σε πρόσφατη έξοδό της, επιλέγοντας μία vintage δημιουργία του Givenchy, η οποία έχει ιδιαίτερη ιστορία για την οικογένειά της. Πρόκειται για ένα χρυσό, κεντημένο φόρεμα με λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη, το οποίο είχε φορέσει η Γκρέις Κέλι κατά την επίσκεψή της στην ελληνική πρωτεύουσα πριν από 64 χρόνια.

https://www.instagram.com/p/Ddbx9MsDbs2/

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς έγινε λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον επί χρόνια σύντροφό της, Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μέσω Instagram, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τη λιτή λεζάντα: «Κίτρινη διάθεση με vintage Givenchy».