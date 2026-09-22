Η εγγονή της Γκρέις Κέλι φόρεσε στην Αθήνα το εμβληματικό φόρεμα της γιαγιάς της

Πρόκειται για ένα χρυσό, κεντημένο φόρεμα το οποίο είχε φορέσει η Γκρέις Κέλι κατά την επίσκεψή της στην ελληνική πρωτεύουσα πριν από 64 χρόνια.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Η εγγονή της Γκρέις Κέλι φόρεσε στην Αθήνα το εμβληματικό φόρεμα της γιαγιάς της
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  • Η εγγονή της Γκρέις Κέλι, Αλεξάνδρα του Ανόβερου, φόρεσε στην Αθήνα το ίδιο vintage φόρεμα Givenchy που είχε φορέσει η γιαγιά της πριν από 64 χρόνια.
  • Το φόρεμα είναι χρυσό, κεντημένο, με λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη.
  • Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας συνέπεσε με τον πρόσφατο αρραβώνα της με τον Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν.
  • Η επιλογή του φορέματος συνδέει δύο γενιές της οικογένειας και αναδεικνύει μια χαρακτηριστική εμφάνιση της Γκρέις Κέλι στην Αθήνα.
  • Η Αλεξάνδρα μοιράστηκε τις φωτογραφίες της εμφάνισής της στο Instagram με τη λεζάντα «Κίτρινη διάθεση με vintage Givenchy».
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Ένα ξεχωριστό κομμάτι από την γκαρνταρόμπα της Γκρέις Κέλι επέλεξε να φορέσει η εγγονή της, 64 χρόνια μετά την εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού με το ίδιο φόρεμα στην Αθήνα.

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Η Γκρέις Κέλι και ο πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα

Η Αλεξάνδρα του Ανόβερου εντυπωσίασε σε πρόσφατη έξοδό της, επιλέγοντας μία vintage δημιουργία του Givenchy, η οποία έχει ιδιαίτερη ιστορία για την οικογένειά της. Πρόκειται για ένα χρυσό, κεντημένο φόρεμα με λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη, το οποίο είχε φορέσει η Γκρέις Κέλι κατά την επίσκεψή της στην ελληνική πρωτεύουσα πριν από 64 χρόνια.

https://www.instagram.com/p/Ddbx9MsDbs2/

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς έγινε λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον επί χρόνια σύντροφό της, Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν.

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Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μέσω Instagram, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τη λιτή λεζάντα: «Κίτρινη διάθεση με vintage Givenchy».

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15:36LIFESTYLE

Η εγγονή της Γκρέις Κέλι φόρεσε στην Αθήνα το εμβληματικό φόρεμα της γιαγιάς της

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