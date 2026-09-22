Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνιτσας: Καίει σε πολύ δύσβατο σημείο
Για την κατάσβεση επιχειρεί και ελικόπτερο
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- Ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνιτσας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα ελικόπτερο.
- Η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο είναι περιορισμένη λόγω της δυσκολίας του εδάφους.
- Η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνό, καθώς στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνιτσας.
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 1 όχημα. Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, με αδυναμία πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων.
Η φωτιά κατά πάσα πιθανότητα προκλήθηκε από κεραυνό, καθώς στην περιοχή σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
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