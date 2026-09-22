Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

Snapshot Η χειρουργική επέμβση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του 14χρονου ΑμεΑ ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η επέμβαση διήρκησε περίπου μία ώρα και ξεκίνησε στις 9 το βράδυ.

Η οικογένεια ευχαρίστησε όσους ενδιαφέρθηκαν και βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειας.

Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται καλή μετά την επέμβαση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τώρα στην ανάρρωσή του. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 14χρονου ΑμεΑ, καθώς η κάλτσα που είχε καταλήξει στο στομάχι του αφαιρέθηκε επιτυχώς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασηςΤέλος στην περιπέτεια του 14χρονου αγοριού, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση κάλτσας από το στομάχι του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη μητέρα, το παιδί μπήκε στο χειρουργείο στις 9 το βράδυ, με την επέμβαση να διαρκεί περίπου μία ώρα.

Η κάλτσα αφαιρέθηκε από το στομάχι του παιδιού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της κρίσιμης διαδικασίας, όπως αναφέρει το Neakriti.gr.

Η οικογένεια, μετά την εξέλιξη της υπόθεσης, θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν, ρώτησαν, κινητοποιήθηκαν και βοήθησαν κατά τη διάρκεια της περιπέτειας.

«Όλα πήγαν καλά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση, μεταφέροντας την ανακούφιση μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία ανάρρωσης του παιδιού μετά την επέμβαση.