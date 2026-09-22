Πέθανε ο φωτογράφος Ηλίας Σωτηρόπουλος

Ο φωτογράφος και φωτορεπόρτερ ζούσε στα Χανιά με τη σύζυγό του

Δημήτρης Δρίζος

Πέθανε ο φωτογράφος Ηλίας Σωτηρόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Ηλίας Σωτηρόπουλος πέθανε στα Χανιά στις 19 Σεπτεμβρίου μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο.
  • Είχε αποτυπώσει στιγμές από συνεδριάσεις της Βουλής και προσωπικότητες της πολιτικής και του πολιτισμού, ενώ ήταν κυρίως φωτογράφος δρόμου.
  • Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ήταν μόνος, καθώς η σύζυγός του βρισκόταν στο εξωτερικό και τον συνόδευσαν μόνο δύο φίλοι.
  • Η σορός του παρέμεινε στο νεκροτομείο μέχρι να φτάσει η σύζυγός του να παραλάβει το πιστοποιητικό θανάτου και να οργανώσουν την κηδεία του.
  • Συνάδελφοι και φίλοι του εκφράζουν θλίψη για τον θάνατό του και τον θυμούνται για τη στήριξή του προς νέους φωτογράφους.
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Στα Χανιά άφησε την τελευταία του πνοή ο φωτογράφος Ηλίας Σωτηρόπουλος ο οποίος είχε αποτυπώσει με τον φωτογραφικό του φακό στιγμές από συνεδριάσεις της Βουλής, μεγάλες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και του πολιτισμού.

Ο Ηλίας Σωτηρόπουλος ήταν, όμως, περισσότερο φωτογράφος του δρόμου, αποτύπωνε στιγμές, πρόσωπα και γεγονότα.

Ο Σωτηρόπουλος, Λιάκος για τους φίλους του, γεννήθηκε στο Ναύπλιο, ζούσε στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια μετακόμισε στα Χανιά.

Ο φωτογράφος και φωτορεπόρτερ ζούσε στα Χανιά με τη σύζυγό του, ωστόσο είχε θέματα υγείας και νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο.

Αφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο στις 19 Σεπτεμβρίου ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τη νοσηλεία την πέρασε μόνος του. Η γυναίκα του ήταν στη χώρα καταγωγής της, στο εξωτερικό, ενώ δεν υπήρχε κανείς για να είναι κοντά του πέρα από δύο φίλους του Χανιώτες.

Μόνος του πέθανε στις 19 του μηνός και η σορός του έως σήμερα παραμένει στο νεκροτομείο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας η γυναίκα του, που ήρθε στα Χανιά πήρε από το Νοσοκομείο το πιστοποιητικό του θανάτου του. Μαζί με φίλους του θα οργανώσουν την κηδεία του.

Συνάδελφοι και φίλοι του έχουν συγκλονιστεί από τον θάνατό του.

«Ο Ηλίας Σωτηρόπουλος μας άφησε για τους ουρανούς και γέμισε θλίψη όσους κι όσες μαζί περπατήσαμε και ζήσαμε την πόλη τα τελευταία 40 χρόνια. Θα σε θυμόμαστε για όλα», ανέφερε συνάδελφος και φίλος του.

Ο Ηλίας Σωτηρόπουλος, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και πάντα στήριζε νέους φωτογράφους.

Πηγή: zarpanews.gr

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