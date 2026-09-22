«Αστρονομικά» ποσά από ξένους εκτός Ε.Ε. για ένα εξοχικό στην Ελλάδα

Οι αλλαγές που εξαγγέλθηκαν στην πρόσφατη ΔΕΘ και προβλέπουν ακόμα και την πενταπλάσια αύξηση του φόρου μεταβίβασης σε εξοχικά ειδικά όταν οι αγοραστές είναι πολίτες τρίτων χωρών, έχουν πυροδοτήσει τη ζήτηση καθώς πολλοί προσπαθούν να αποκτήσουν κάποιο ακίνητο πριν εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις.

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«Αστρονομικά» ποσά από ξένους εκτός Ε.Ε. για ένα εξοχικό στην Ελλάδα
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  • Ο φόρος μεταβίβα για εξοχικά που αγοράζονται από πολίτες εκτός Ε.Ε. θα αυξηθεί από 3% σε 15%, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2027, εξαιρουμένων ομογενών και επί μακρόν διαμενόντων.
  • Η ζήτηση για εξοχικές κατοικίες από αγοραστές εκτός Ε.Ε. έχει αυξηθεί στο 44%, με το 20% των τελικών πωλήσεων να προέρχεται από αυτούς.
  • Οι Βρετανοί προτιμούν τα νησιά του Ιονίου, ενώ οι αγοραστές από ΗΠΑ και Καναδά στρέφονται κυρίως σε Κρήτη και ηπειρωτική Ελλάδα.
  • Το 38% των ενδιαφερόμενων εκτός Ε.Ε. διαθέτει προϋπολογισμό άνω των €400.000, ποσοστό υψηλότερο από το 24% των αγοραστών εντός Ε.Ε.
  • Το αγοραστικό ενδιαφέρον εκτός Ε.Ε. δεν μειώθηκε μετά την αύξηση των ελάχιστων ορίων επένδυσης για το πρόγραμμα Golden Visa, καθώς μόνο το 11% των αγοραστών το 2026 το χρησιμοποίησε.
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Σύμφωνα με την εξαγγελία της κυβέρνησης, ο φόρος μεταβίβασης για τους πολίτες εκτός Ε.Ε. θα αυξηθεί στο 15% από 3% που είναι σήμερα. Θα αφορά αποκλειστικά κατοικίες που αγοράζονται από φυσικά πρόσωπα. Εξαιρούνται οι ομογενείς και οι επί μακρόν διαμένοντες στη χώρα, ενώ η έναρξη εφαρμογής του μέτρου έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου του 2027.

Όπως προκύπτει από ανάλυση της Elxis – At Home in Greece η ζήτηση από ενδιαφερόμενους πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. έχει εκτοξευτεί στο 44%, με τις τελικές πωλήσεις τελικά να φτάνουν στο 20%. Επομένως, 1 στις 5 αγορές εξοχικών πραγματοποιείται από ανθρώπους εκτός Ε.Ε., ενώ οι υπόλοιπες αγορές γίνονται από πολίτες χωρών-μελών της Ε.Ε.

Από Μεγ. Βρετανία, ΗΠΑ και Αυστραλία οι περισσότεροι αγοραστές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προέλευση των αγοραστών εξοχικής κατοικίας που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., καθώς η εικόνα που προκύπτει, εμφανίζει αισθητές διαφορές συγκριτικά με τις επενδύσεις που γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Με αφορμή την πρόσφατη κυβερνητική εξαγγελία για τη νομοθέτηση φόρου μεταβίβασης πέντε φορές υψηλότερου, ειδικά για όσους αγοραστές προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., η Elxis – At Home in Greece προχώρησε στην ανάλυση των στοιχείων των τελευταίων τριών ετών (2024 – 2026), με βάση τη ζήτηση που εκδηλώθηκε για εξοχικές κατοικίες.

Οι Βρετανοί αγοραστές προτιμούν τα νησιά του Ιονίου, σε ποσοστό 24%. Από την άλλη, οι αγοραστές από ΗΠΑ και Καναδά στρέφονται κυρίως στην Κρήτη (28%) και στην ηπειρωτική Ελλάδα (25%), ενώ για το Ιόνιο το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 12%. Το Αιγαίο συγκεντρώνει το ίδιο ενδιαφέρον και από τις δύο αγορές (Μεγ. Βρετανία και ΗΠΑ), με 19% στην καθεμία.

Παράλληλα, όμως, το μερίδιο των υποψήφιων αγοραστών εκτός Ε.Ε. καταγράφει αύξηση κατά 11,1% από το 2024 μέχρι το 2026. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα ενδιαφερόμενους από χώρες εκτός Ε.Ε. (38%), δηλώνουν ότι έχουν διαθέσιμο προϋπολογισμό άνω των €400.000 για την αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό των ενδιαφερόμενων από χώρες εντός της Ε.Ε. είναι 24%. Επομένως, οι άνθρωποι από χώρες εκτός Ε.Ε. έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερο προϋπολογισμό και συχνά επιλέγουν ακριβότερες και ποιοτικότερες κατοικίες.

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«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και τυχόν μεταβολές που ίσως προκύψουν κατά το στάδιο της νομοθέτησης του μέτρου αυτού. Μία τέτοια διαφοροποίηση θα μπορούσε να είναι π.χ. η εξαίρεση περιοχών που βρίσκονται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, που εκ των πραγμάτων, δεν δέχονται στεγαστική πίεση. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε μια επιτάχυνση στη λήψη αποφάσεων από αγοραστές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. τους επόμενους μήνες», επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis.

Ένα ακόμα χρήσιμο συμπέρασμα, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, είναι ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον από χώρες εκτός Ε.Ε. δεν ανακόπηκε μετά την αύξηση των ελάχιστων ορίων επένδυσης μέσω του προγράμματος Golden Visa, που θεσμοθετήθηκαν από το 2024 και μετά. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι, πλέον, οι άνθρωποι αυτοί εκδηλώνουν πραγματική επιθυμία για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα, χωρίς να τους ενδιαφέρει η διασφάλιση άδειας διαμονής. Άλλωστε, μόλις το 11% των πελατών εκτός Ε.Ε. το 2026, επέλεξε να κάνει χρήση του προγράμματος της Golden Visa. Υπενθυμίζεται ότι για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων (Αττική και Δήμος Θεσσαλονίκης), αλλά και των μεγάλων νησιών, το όριο για τη λήψη άδειας διαμονής μέσω της Golden Visa, έχει αυξηθεί από τα €250.000 στα €400.000.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης: «Αναφορικά με το αγοραστικό κοινό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριες αγορές μας είναι η Αγγλία (αύξηση 20% από το 2024 στο 2026) και οι ΗΠΑ (αύξηση περίπου 30% από το 2024 στο 2026). Επίσης, η Αυστραλία διπλασίασε το μερίδιό της μέσα σε έναν χρόνο και αποτελεί πλέον την τρίτη μεγαλύτερη αγορά εκτός Ε.Ε., μαζί με την Ελβετία και το Ισραήλ, χώρα από την οποία το ενδιαφέρον μειώθηκε αισθητά σε σχέση με το 2024».

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