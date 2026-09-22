Διακοπές νερού την Τρίτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΑΛΑΤΣΙ
Σαπφούς και Λητούς, επηρεάζεται η Άνω Κυψέλη
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
Αρτέμιδος και Μπουμπουλίνας
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)
Γαλάκηδων και Πυθαγόρα
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