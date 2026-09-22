Ιαπωνία: Δύο νεκροί από τον τυφώνα Ντουτζουάν – 1,6 εκατ. κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Snapshot Ο τυφώνας Ντουτζουάν προκάλεσε δύο θανάτους από κατολισθήσεις στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα.

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι στην ανατολική Ιαπωνία κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και δρομολόγια σιδηροδρόμων αναστάλθηκαν, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για συνεχιζόμενες ισχυρές βροχές και υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων ακόμα και μετά την απομάκρυνση του τυφώνα.

Ο τυφώνας επηρέασε επίσης ακυρώσεις σε εκδηλώσεις και το πρόγραμμα της πρωθυπουργού για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Ντουτζουάν έπληξε με ισχυρές βροχές και ανέμους την ανατολική Ιαπωνία και την ευρύτερη περιοχή του Τόκιο.

Οι δύο θάνατοι συνδέονται με κατολισθήσεις στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν για πλημμύρες και νέες κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε θέσει τμήματα της χώρας σε αυξημένη επιφυλακή, προειδοποιώντας ότι οι βροχοπτώσεις μπορούσαν μέσα σε λίγες ημέρες να ξεπεράσουν ακόμη και τον μέσο όρο ολόκληρου του Σεπτεμβρίου. Στα νησιά Ίζου εκδόθηκε μάλιστα προειδοποίηση ανώτατου επιπέδου για κατολισθήσεις.

Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων

Σημαντικά ήταν και τα προβλήματα στις μετακινήσεις. Η Japan Airlines και η All Nippon Airways προχώρησαν σε μαζικές ακυρώσεις εσωτερικών πτήσεων, ενώ σιδηροδρομικές εταιρείες ανέστειλαν δρομολόγια σε τμήματα του δικτύου γύρω από το Τόκιο και σε γειτονικούς νομούς. Η κακοκαιρία επηρέασε ιδιαίτερα την περιοχή Κάντο, όπου βρίσκεται και η ιαπωνική πρωτεύουσα.

Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στους νομούς Τσίμπα, Σαϊτάμα και Σιζουόκα, ενώ πλημμυρισμένοι δρόμοι καταγράφηκαν σε αρκετές πόλεις κοντά στο Τόκιο.

Στην Καμακούρα, γνωστό τουριστικό προορισμό νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, ο δήμαρχος Τακάσι Μάτσουο προειδοποίησε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, καθώς πολλές περιοχές της πόλης είχαν πλημμυρίσει.

Απομακρύνεται ο τυφώνας

Το πρωί της Τρίτης ο Ντουτζουάν άρχισε να απομακρύνεται από τις ιαπωνικές ακτές, κινούμενος βορειοανατολικά προς τον Ειρηνικό.

Παρά την εξασθένηση των ανέμων, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχές μπορεί να συνεχιστούν και μετά την απομάκρυνση του κυρίως συστήματος, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Ήδη από τη Δευτέρα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε καλέσει τους κατοίκους της περιοχής Κάντο, των νησιών Ίζου και τμημάτων της ανατολικής Ιαπωνίας να παραμείνουν σε επιφυλακή για έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και υπερχείλιση ποταμών.

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Ακυρώσεις και σε μεγάλες διοργανώσεις

Ο τυφώνας επηρέασε και σειρά προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Η τελευταία ημέρα του Tokyo Game Show στην Τσίμπα ακυρώθηκε, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις. Η κακοκαιρία επηρέασε ακόμη και το πρόγραμμα αναχώρησης της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Παρά την απομάκρυνση του Ντουτζουάν, οι αρχές εξακολουθούν να ζητούν αυξημένη προσοχή, καθώς το έδαφος σε αρκετές περιοχές έχει ήδη κορεστεί από τις μεγάλες ποσότητες βροχής και ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει.