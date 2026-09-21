Πότε θα επιστρέψει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του

Το μέτρο αναμένεται να επανέλθει τον Οκτώβριο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πότε θα επιστρέψει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας επανέρχεται το φθινόπωρο με ακριβή ημερομηνία έναρξης που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.
  • Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από συγκεκριμένους δρόμους, εντός των οποίων ισχύουν περιορισμοί κυκλοφορίας για οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
  • Εξαιρέσεις από τον Δακτύλιο προβλέπονται για ηλεκτρικά, υβριδικά, οχήματα φυσικού αερίου/υγραερίου συγκεκριμένης τεχνολογίας και μόνιμους κατοίκους του κέντρου, με σχετικές ψηφιακές άδειες κυκλοφορίας μέσω gov.gr.
  • Για την έκδοση του ψηφιακού σήματος απαιτούνται κωδικοί TAXISnet, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και ΑΦΜ ιδιοκτήτη, ενώ το σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό για επαλήθευση.
  • Η ημερομηνία έναρξης και το πλαίσιο εξαιρέσεων για τον Δακτύλιο 2026 με 2027 θα ανακοινωθούν σύντομα με κοινή υπουργική απόφαση.
Snapshot powered by AI

Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται η επιστροφή του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, μετά την καθιερωμένη καλοκαιρινή διακοπή. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα με υπουργική απόφαση.

Σημειώνεται ότι, πέρυσι, ο δακτύλιος ενεργοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025 και έληξε στις 24 Ιουλίου 2026.

Τα όρια του Μικρού Δακτυλίου: Ποιοι δρόμοι ορίζουν την περίμετρο

Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από μια σαφώς καθορισμένη ζώνη κεντρικών λεωφόρων και οδών, εντός της οποίας απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις τις ώρες ισχύος του μέτρου.

Συγκεκριμένα, η περίμετρος σχηματίζεται από τους εξής οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Αμβροσίου Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Δακτυλίου η κυκλοφορία παραμένει ελεύθερη, ωστόσο η είσοδος στο εσωτερικό του δακτυλίου υπόκειται στους σχετικούς περιορισμούς.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον μικρό δακτύλιο υπάρχει και ο μεγάλος δακτύλιος, εντός του οποίου περιλαμβάνεται μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. Ο μεγάλος δακτύλιος ενεργοποιείται σπάνια, μόνο όταν το επίπεδο των ρύπων στην Αθήνα υπερβεί κάποια ιδιαίτερα αυξημένα όρια, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Κατά τη διάρκεια ισχύος του μεγάλου δακτυλίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων εντός του μικρού δακτυλίου και η κυκλοφορία τους στον υπόλοιπο μεγάλο δακτύλιο επιτρέπεται μόνο εκ περιτροπής με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, όπως και στον μικρό δακτύλιο.

Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για την ακριβή πρεμιέρα

Η επίσημη ημερομηνία ενεργοποίησης του Δακτυλίου για τη νέα περίοδο 2026-27 αναμένεται να προσδιοριστεί τις επόμενες εβδομάδες με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Μαζί με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης, θα διευκρινιστεί επίσης και το ειδικό πλαίσιο που αφορά τις εξαιρέσεις (όπως για ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά, αυτοκίνητα φυσικού αερίου/υγραερίου συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς και μόνιμους κατοίκους του κέντρου), καθώς και οι διαδικασίες έκδοσης των σχετικών ψηφιακών αδειών κυκλοφορίας μέσω του gov.gr.

Πώς βγάζουμε σήμα κυκλοφορίας για να κυκλοφορούμε εντός δακτυλίου της Αθήνας

Για να εκδώσετε το ειδικό σήμα ώστε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας θα πρέπει το όχημά σας να είναι:

  • ηλεκτρικό
  • εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου
  • υβριδικό
  • κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2 (NEDC) για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021 ή κάτω από 145 gr CO2 (WLTP) για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά. Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6.

Για την έκδοση του απαιτούμενου ψηφιακού σήματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη πλατφόρμα μέσω του Gov.gr.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
  • τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Για άδειες εισόδου μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:41ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα διυλιστήρια

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Εξήρε τη σημασία της Αθωνικής πολιτείας ως πνευματικού φάρου για το έθνος μας

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Την Τρίτη υπογράφεται η συμφωνία με Δανία και ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη

22:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Έβρο: «Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο γενναίος πελεκάνος: Τραυματισμένος ζήτησε βοήθεια χτυπώντας την πόρτα κέντρου της NOAA

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλιφόρνια: Στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital ο Κυριάκος Μητσοτάκης

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο: Αυτό είναι το πλάνο για αμάχους, τρόφιμα, μεταφορές, επικοινωνίες - Ζήτησε ολοκληρωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

22:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις στη Βουλή για τη δήλωση του ανεξάρτητου Μανούσου ότι εκπροσωπεί τη «Συμμαχία Ελλήνων»

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Προθεσμία για την Πέμπτη έλαβε ο 27χρονος δολοφόνος της πρώην συντρόφου του

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένα 14χρονο αγόρι πνίγηκε προσπαθώντας να βοηθήσει δύο φίλες του, ενώ δεν ήξερε κολύμπι

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτριας στο φαράγγι Λισσού

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικά χαμηλά: Οι εκκαθαρίσεις του Σι άφησαν με μόλις δύο μέλη την ηγεσία του κινεζικού στρατού

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα επιστρέψει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Πρόβλημα με την πτήση του – Θα προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον και όχι στην Νέα Υόρκη

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: Η κατηγορούμενη γιατρός του προσέφερε ασθενείς με αμοιβή 40 ευρώ το άτομο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για τη σύζυγο διάσημου Ινδού συγγραφέα: Πλάνα δείχνουν πίθηκο να ορμάει στην 91χρονη

21:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: 10 ερωταπαντήσεις για τους ελέγχους σε ιατρεία και κέντρα αισθητικής

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στη Βαρκελώνη: Απαγωγή στη μέση του δρόμου - Μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς οι δράστες

20:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας» - 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο: Αυτό είναι το πλάνο για αμάχους, τρόφιμα, μεταφορές, επικοινωνίες - Ζήτησε ολοκληρωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Πρόβλημα με την πτήση του – Θα προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον και όχι στην Νέα Υόρκη

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει περισσότερο - Τι θα συμβεί στην Αττική

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου - «Δεν τον μετακίνησα και σήμερα τον έχω ντυμένο γαμπρό»

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: Η κατηγορούμενη γιατρός του προσέφερε ασθενείς με αμοιβή 40 ευρώ το άτομο

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία, πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα ακολουθήσουν

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας

15:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό στην Ουκρανία και ψυχρό μέτωπο από βόρεια Ιταλία θα επηρεάσουν την Ελλάδα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα επιστρέψει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά

17:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Ήταν σφαγή» - Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη - Νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

19:37LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερδοσολογία

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Φιντάν για F-35 στην Τουρκία: Παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών: Η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ σε λίγους μήνες

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για τη σύζυγο διάσημου Ινδού συγγραφέα: Πλάνα δείχνουν πίθηκο να ορμάει στην 91χρονη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κραουνάκης για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν μιλάει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ