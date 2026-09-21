Σοκαριστικές σκηνές στη Βαρκελώνη: Ψεύτικοι αστυνομικοί απαγάγουν άνδρα στη μέση του δρόμου

Snapshot Πέντε άνδρες μεταμφιεσμένοι σε ψεύτικους αστυνομικούς απήγαγαν βίαια έναν άνδρα σε αυτοκινητόδρομο της Βαρκελώνης.

Το θύμα βρέθηκε αργότερα υγιές σε άλλη περιοχή της Καταλονίας, χωρίς να είναι γνωστό αν καταβλήθηκαν λύτρα.

Η καταλανική αστυνομία ανέλαβε την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διερεύνηση της σχέσης τους με το θύμα.

Η αστυνομία θεωρεί πιθανή αιτία τη διαμάχη μεταξύ εγκληματικών ομάδων, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση.

Εξετάζονται κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για την ταυτοποίηση των πέντε ανδρών που συμμετείχαν στην απαγωγή. Snapshot powered by AI

Κινηματογραφικές σκηνές έζησαν διερχόμενοι οδηγοί σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο της Βαρκελώνης το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έγιναν αυτόπτες μάρτυρες μίας απαγωγής με δράστες 5 άνδρες μεταμφιεσμένους σε αστυνομικούς, κάτι που λειτούργησε ανασταλτικά στο να ειδοποιήσουν άμεσα τις αρχές.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν πώς οι 5 απαγωγείς φορώντας ανακλαστικά γιλέκα που μιμούνται αυτά που χρησιμοποιεί η ισπανική αστυνομία και οπλισμένοι, βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, το οποίο προηγουμένως έχει συγκρουστεί με ένα άλλο, υποχρεώνοντάς το να ακινητοποιηθεί.

Στη συνέχεια απομακρύνουν με τη βία έναν άνδρα, με ματωμένο το πρόσωπό του, που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Τον σέρνουν στον δρόμο και τον επιβιβάζουν στο όχημά τους.

No és Mèxic, és Catalunya. Segrest a última hora de la tarda a l’AP-7 al tram de Montornès del Vallès.



Cinc homes d’origen desconegut han baixat del cotxe i han interromput el trànsit per segrestar persones d’altres vehicles.



Els individus, que ara mateix estan en cerca per… pic.twitter.com/61Efv6FLQt — Nil 🌍 (@nlprat) September 20, 2026

Η καταλανική αστυνομία βρήκε αργότερα τον άνδρα καλά στην υγεία του αλλού στην Καταλονία, αλλά είναι άγνωστο εάν η απελευθέρωσή του θα συνδεόταν με την καταβολή λύτρων.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (DIC) του Mossos d'Esquadra ανέλαβε την έρευνα για να εντοπίσει τους πέντε εμπλεκόμενους και να διευκρινίσει ποια σχέση είχαν με το θύμα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για το κίνητρο, ωστόσο η αστυνομία εκτιμά ότι μπορεί να πρόκειται για διαμάχη μεταξύ εγκληματικών ομάδων. Μέχρι στιγμής υπάρχει καμία απόδειξη ότι καταβλήθηκαν λύτρα για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση του άνδρα.

Οι ερευνητές εξετάζουν τις εικόνες που κατέγραψαν μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας στην περιοχή για να ταυτοποιήσουν τους πέντε άνδρες που συμμετείχαν στην απαγωγή.