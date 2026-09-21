Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας

Η 4η διάσχιση του ιστορικού μονοπατιού που συνδέει τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας με την Αμπελιώνα Μεσσηνίας

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Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας
ΕΛΛΑΔΑ
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Η πεζοπορία και η γνωριμία με τα βουνά της Ελλάδας είναι μια τάση που τελευταία κερδίζει ολοένα και περισσότερους φανατικούς φίλους.

Η ΑΜΚΕ Life Pathway – Μονοπάτι Ζωής διοργανώνει την 4η διάσχιση του ιστορικού μονοπατιού που συνδέει τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας με την Αμπελιώνα Μεσσηνίας, την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 8:30 π.μ.

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Για τους λάτρεις τις πεζοπορίας και της φύσης, είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουν ένα κομμάτι της ορεινής Αρκαδίας και να συνδυάσουν, φύση, πολιτισμό, άσκηση και τοπικές γεύσεις.

Η δράση εντάσσεται στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για το Μεσοθηλίωμα - 26 Σεπτεμβρίου.

Εις μνήμην της Αφρούλας Αποστολοπούλου, καθηγήτριας Φιλολόγου, προέδρου Συλλόγου Αμπελιωνιτών, καταγόμενης από την Αμπελιώνα Μεσσηνίας.

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Αφιερώνεται επίσης σε όσους πάλεψαν με νεοπλασματικές ασθένειες.

Η διάσχιση του μονοπατιού «Trail of Healing – Μονοπάτι Θεραπείας» συνεχίζεται, μετά τις προηγούμενες πετυχημένες διοργανώσεις, που τις αγάπησαν όσοι συμμετείχαν, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά και τον συμβολισμό της μάχης ενάντια στη νόσο.

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Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί από το ναό του Επικούριου Απόλλωνα, και θα καταλήξει περίπου στις 2.00 το μεσημέρι στο χωριό της Αμπελιώνας, περνώντας μέσα από το χωριά Σκληρό και το Φιλιατρό. Η απόσταση είναι περίπου 7,7 χιλιόμετρα και ο βαθμός δυσκολίας 3/5. Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας του Δήμου Οιχαλίας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμπελιώνας και του Συλλόγου Αμπελιωνιτών

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