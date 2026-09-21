Google: Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ από αρχή προστασίας δεδομένων στην Ε.Ε. 

Snapshot Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας επέβαλε πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ στη Google για παράνομη επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας χρηστών από το 2018 έως το 2020.

Η έρευνα κατέληξε ότι η Google δεν επεξεργαζόταν τα δεδομένα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, παραβιάζοντας τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η Google υποχρεώθηκε να τροποποιήσει τις πρακτικές της για τη διαχείριση δεδομένων τοποθεσίας ώστε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία εντός έξι μηνών.

Η εταιρεία δήλωσε ότι από το 2019 έχει βελτιώσει σημαντικά τις πολιτικές της, εισάγοντας εργαλεία αυτόματης διαγραφής δεδομένων και αυξημένη διαφάνεια στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Η DPC τόνισε ότι οι πρακτικές της Google οδήγησαν σε απώλεια ελέγχου των χρηστών επί των δεδομένων τοποθεσίας τους, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένες διαφημίσεις χωρίς τη σαφή γνώση τους. Snapshot powered by AI

Τσουχτερό πρόστιμο ύψους 403 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε στη Google από την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) της Ιρλανδίας εξαιτίας του τρόπου που διαχειρίζεται ο «γίγαντας» της τεχνολογίας τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών.

Το πρόστιμο, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχει επιβληθεί από την ιρλανδική ρυθμιστική αρχή, επιβλήθηκε μετά από έρευνα εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού πριν από έξι χρόνια, κατόπιν καταγγελιών από διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Τη Δευτέρα, η DPC δήλωσε ότι η έρευνά της κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Google είχε επεξεργαστεί τα δεδομένα με τρόπο που δεν ήταν «νόμιμος», «δίκαιος» ή «διαφανής». Η έρευνα αφορούσε την επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας από την Google σε τρεις συγκεκριμένες λειτουργίες, τη «Δραστηριότητα στο Διαδίκτυο και στις Εφαρμογές», το «Ιστορικό τοποθεσίας» και την «Ακρίβεια τοποθεσίας» κατά την περίοδο από τις 25 Μαΐου 2018 έως τις 4 Φεβρουαρίου 2020.

Ως δεδομένα τοποθεσίας ορίζονται όλα τα είδη δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστεί η τοποθεσία ενός ατόμου. Μπορούν να «αποκαλύψουν σημαντική ποσότητα πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που είναι εγγενώς ιδιωτικές», δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος της DPC, Γκράχαμ Ντόιλ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πρακτικές της Google «παραβίασαν» τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, θεσπίζοντας αυστηρούς κανόνες για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο Ντόιλ τόνισε ότι «ο ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε ολόκληρο τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) και απαιτεί η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιείται με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο».

Και συνέχισε: «Λόγω των παραλείψεων της Google... οι χρήστες ενδέχεται να μην είχαν επίγνωση ότι η τοποθεσία τους χρησιμοποιούνταν, για παράδειγμα, για να τους επηρεάσει μέσω διαφημίσεων ή για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους, και ενδέχεται να έχασαν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. «Η διατήρηση των δεδομένων τοποθεσίας των χρηστών για περισσότερο χρόνο από ό,τι ήταν απαραίτητο επιδείνωσε αυτή την απώλεια ελέγχου», εξήγησε

Εκτός από την επιβολή προστίμου, η Google υποχρεώθηκε επίσης να αλλάξει την επεξεργασία των δεδομένων της ώστε να συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία εντός έξι μηνών.

Πώς αντέδρασε η Google

Σε δήλωσή της, η Google ανέφερε: «Η υπόθεση αυτή αφορά παλαιότερες πολιτικές που έχουν πλέον αναθεωρηθεί. Από το 2019 και μετά, έχουμε εξελίξει σημαντικά τις πρακτικές μας και έχουμε λανσάρει ισχυρά εργαλεία που απλοποιούν τη διαχείριση των δεδομένων τοποθεσίας».Επίσης, τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει βελτιώσεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των «πρωτοποριακών στον κλάδο ελέγχων αυτόματης διαγραφής», οι οποίοι επιτρέπουν σε όλους τους χρήστες να «ρυθμίσουν τον λογαριασμό τους ώστε να διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα τους σε κυλιόμενη βάση κάθε 3, 18 ή 36 μήνες».

Όπως σημείωσε η Google έχουν εισαχθεί και άλλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως η «απλή διαχείριση διαφημίσεων», η οποία σας επιτρέπει «να απενεργοποιήσετε εντελώς τις εξατομικευμένες διαφημίσεις», καθώς και η «αυξημένη διαφάνεια», συμπεριλαμβανομένων «συγκεντρωμένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές μας όσον αφορά τα δεδομένα τοποθεσίας και τις ρυθμίσεις λογαριασμού».