Εντυπωσιακά πλάνα: Γαλλίδα σχοινοβάτης, χωρίς ζώνη ασφαλείας περπατάει 400μ. στον «αέρα»

Η ακροβάτισσα Tatiana-Mosio Bongonga εντυπωσίασε την Κυριακή χιλιάδες θεατές, περπατώντας χωρίς ζώνη ασφαλείας, πάνω σε ένα συρματόσχοινο μήκους 400 μέτρων, σε ύψος 186 μέτρων.

Η επικίνδυνη εναέρια διαδρομή ήταν ανάμεσα στους δύο ψηλότερους σωρούς σκωρίας (συσσώρευση υπολειμμάτων που προκύπτουν είτε από μεταλλουργικές δραστηριότητες είτε από ηφαιστειακή δραστηριότητα) στην Ευρώπη, στο Λους-αν-Γκοέλ, στη βόρεια Γαλλία.