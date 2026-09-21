Εντυπωσιακά πλάνα: Γαλλίδα σχοινοβάτης, χωρίς ζώνη ασφαλείας περπατάει 400μ. στον «αέρα»
Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν οι θεατές το παράτολμο εγχείρημα
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Η ακροβάτισσα Tatiana-Mosio Bongonga εντυπωσίασε την Κυριακή χιλιάδες θεατές, περπατώντας χωρίς ζώνη ασφαλείας, πάνω σε ένα συρματόσχοινο μήκους 400 μέτρων, σε ύψος 186 μέτρων.
Η επικίνδυνη εναέρια διαδρομή ήταν ανάμεσα στους δύο ψηλότερους σωρούς σκωρίας (συσσώρευση υπολειμμάτων που προκύπτουν είτε από μεταλλουργικές δραστηριότητες είτε από ηφαιστειακή δραστηριότητα) στην Ευρώπη, στο Λους-αν-Γκοέλ, στη βόρεια Γαλλία.
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