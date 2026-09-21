Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία στον Λυκαβηττό με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

Snapshot Αναβάλλεται η συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στον Λυκαβηττό που ήταν προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτεμβρίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η συναυλία, αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και σε άλλο χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Η επιστροφή για ηλεκτρονικά αγορασμένα εισιτήρια γίνεται αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων που αγοράστηκαν με μετρητά πρέπει να στείλουν email εντός 14 εργάσιμων ημερών με τα στοιχεία τους για την επιστροφή. Snapshot powered by AI

Αναβάλλεται, λόγω των δυσμενών μετρωρολογικών προβλέψεων, η προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στον Λυκαβηττό.

Η συναυλία θα διεξαγόταν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και θα αποτελούσε αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το μουσικό αφιέρωμα στον συνθέτη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σε άλλο χώρο, που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Τι θα γίνει με τα εισιτήρια

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα λάβουν πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους. Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά με κάρτα, η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ενώ για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν με μετρητά, ο κάτοχος παρακαλείται να αποστείλει email στο cancellations@paniklive.gr εντός 14 εργάσιμων ημερών, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και τα στοιχεία του IBAN, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής.

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