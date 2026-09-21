Η δολοφονία που συγκλόνισε το Χονγκ Κονγκ: Πρώην σύζυγος και πεθερικά διαμέλισαν 28χρονη κοσμική

Snapshot Ξεκίνησε η δίκη τριών ανδρών που κατηγορούνται για τη δολοφονία και διαμελισμό της 28χρονης Άμπι Τσόι στο Χονγκ Κονγκ το 2023.

Τα λείψανα της Τσόι βρέθηκαν σε ψυγείο και κατσαρόλες σε αγροτόσπιτο, όπου βρέθηκαν επίσης εργαλεία για τεμαχισμό ανθρώπινης σάρκας.

Η Τσόι ήταν γνωστή κοσμική και influencer, που εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και είχε τέσσερα παιδιά από δύο γάμους.

Η δίκη διεξάγεται υπό το σύστημα κοινού δικαίου και η ενοχή των κατηγορουμένων θα αποφασιστεί από ένορκους.

Η δολοφονία τιμωρείται με υποχρεωτική ισόβια κάθειρξη και η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 45 ημέρες. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε τη Δευτέρα, μετά από τρία χρόνια αναμονή, η δίκη τριών ανδρών, ενός πρώην συζύγου, του αδελφού του και του πατέρα τους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν, τεμάχισαν και πέταξαν τα λείψανα μία 28χρονης κοσμικής και influencer του Χονγκ Κονγκ, σε ένα έγκλημα που σόκαρε την ελίτ κοινωνία του χρηματο-οικονομικού κέντρου, όπου τα βίαια εγκλήματα είναι σπάνια.

Ο πρώην σύζυγος της Άμπι Τσόι, Άλεξ Κβονγκ, ο πατέρας του, Κβονγκ Κάου, και ο αδελφός του, Άντονι Κβονγκ, κατηγορούνται για τη δολοφονία της τον Φεβρουάριο του 2023.

Kasus Abby Choi, pembunbunan dan mut*lasi tragis yang menimpa seorang model serta sosialita asal Hong Kong pada Februari 2023



Tubuh korban dimut*lasi. Sebagian potongan tubuh ditemukan di dalam lemari es, dan bagian kepala serta tulang rusuk ditemukan di dalam panci berisi sup pic.twitter.com/esfFkPavVN — toepick (@aermeneeral) September 12, 2026

Η Τσόι ήταν μια 28χρονη κοσμική που μοιραζόταν τη λαμπερή ζωή της, με φωτογραφήσεις και επιδείξεις μόδας, στο Instagram. Λίγες μέρες πριν από το θάνατό της, δημοσίευσε μια ανάρτηση σχετικά με την παρουσία της σε μια επίδειξη της Dior στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Εξαφανίστηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2023. Τρεις ημέρες αργότερα, μέρη του σώματος της βρέθηκαν σε ένα αγροτόσπιτο στα προάστια της πόλης. Η αστυνομία βρήκε τα λείψανά της στο ψυγείο και τις κατσαρόλες στο σπίτι, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ηλεκτρικό πριόνι και μύλο κρέατος που είχε χρησιμοποιηθεί για τον κιμά ανθρώπινης σάρκας.

Η έρευνα για περισσότερα στοιχεία οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια χωματερή, όπου ντυμένοι από την κορυφή μέχρι τα νύχια με προστατευτικά ρούχα μάζεψαν αποδεικτικά στοιχεία μέσα από σωρούς σκουπιδιών.

Δεκάδες άνθρωποι περίμεναν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ενώ είχε οργανωθεί ζωντανή μετάδοση ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν και όσοι βρίσκονταν έξω από την αίθουσα.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι φορούσαν μάσκες και φαινόταν ήρεμοι στο δικαστήριο.

Η αστυνομία ανέφερε το 2023 ότι εντόπισε κάποια ανθρώπινα μέλη μέσα σε ένα διαμέρισμα σε ένα χωριό στο Τάι Πο, μια προαστιακή περιοχή του Χονγκ Κονγκ. Αργότερα, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αναζητώντας στοιχεία.

Η Τσόι είχε δύο παιδιά με τον Άλεξ Κβονγκ. Ξαναπαντρεύτηκε μετά το διαζύγιό τους και απέκτησε δύο μικρότερα παιδιά με τον δεύτερο σύζυγό της.

Σε αντίθεση με την ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ λειτουργεί με ένα σύστημα κοινού δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι ένορκοι θα αποφασίσουν εάν το τρίο θα πρέπει να κριθεί ένοχο για τη δολοφονία της Τσόι και για την αποτροπή της νόμιμης ταφής του σώματός της.

Ο φόνος τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 45 ημέρες.