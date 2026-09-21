Τραμπ σε Πούτιν: Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει

Τι ανέφερε για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Αμερικανός πρόεδρος

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τραμπ σε Πούτιν: Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί.
  • Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας πετρελαίου ντίζελ λόγω του πολέμου.
  • Πολλά διυλιστήρια ντίζελ στη Ρωσία έχουν καταστραφεί και είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι περίπου 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, πεθαίνουν κάθε μήνα στον πόλεμο.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον πόλεμο γελοίο και ατέρμονο, επισημαίνοντας τη μεγάλη παγκόσμια ζημιά.
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Νέα παρέμβαση στο ουκρανικό έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε μήνυμα στη Μόσχας ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.

Σε ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ ανέφερε: «Δυστυχώς, η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας πετρελαίου ντίζελ της λόγω του πολέμου της με την Ουκρανία. Ένας μεγάλος αριθμός διυλιστηρίων ντίζελ της χώρας έχει ανατιναχθεί και έχει τεθεί, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας».

«Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί. Ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει, καθώς 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, χάνουν τη ζωή τους κάθε μήνα. Τι κρίμα!», κατέληξε ο Τραμπ.

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Τηλεφωνική επικοινωνία με Ζελένσκι

Χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την οποία συμφωνήθηκε να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Τραμπ, Ήταν μια σημαντική συζήτηση και καλύψαμε πολλά θέματα. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη, και αυτή η συνάντηση μπορεί να αλλάξει πολλά. Υπάρχει διπλωματικό μομέντουμ», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Ευχαρίστησα τον Πρόεδρο για την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Κίεβο. Εξετάσαμε διεξοδικά τις βασικές λεπτομέρειες, και είδαν από πρώτο χέρι την κατάσταση στην Ουκρανία. Η ειρηνευτική διαδικασία αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα».

«Υπάρχουν ιδέες για μέτρα αποκλιμάκωσης και για την αντιμετώπιση θεμελιωδών ζητημάτων ασφάλειας – ενεργειακή ασφάλεια, επισιτιστική ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής. Συνεργαζόμαστε με την αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε πραγματικά σοβαρά μέτρα», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Ευχαρίστησα τον Αμερικανό Πρόεδρο για την υπογραφή του νομοσχεδίου του Λίντσεϊ Γκράχαμ. Όλοι συμφωνούμε – πρέπει να υπάρξει ειρήνη. Ευχαριστώ όλους όσους στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας! Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!», κατέληξε.

Το νομοσχέδιο Λίντσεϊ Γκράχαμ το οποίο εγκρίθηκε από την αμερικανική Βουλή επιτρέπει την νέα επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία για το πετρέλαιό της και στους αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου, Ινδία, Κίνα, Ουγγαρία. Το νομοσχέδιο πήρε το όνομα του από τον γερουσιαστή, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και πέθανε τον περασμένο Ιούλιο.

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