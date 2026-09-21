Η 18χρονη που ζει «δωρεάν» σε γηροκομείο: «Έχω μέχρι και πρόσβαση στην πισίνα»

Μια 18χρονη φοιτήτρια στη Γαλλία βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο για να αντιμετωπίσει το κόστος της στέγασης: από τον περασμένο Ιούλιο ζει δωρεάν σε συγκρότημα κατοικιών για ηλικιωμένους στη Βρέστη, προσφέροντας 15 ώρες την εβδομάδα για τη βοήθεια και τη συντροφιά των ενοίκων.

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