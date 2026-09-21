Ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης πιέζει τις ΗΠΑ για αναγνώριση με αντάλλαγμα πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα

Τον περασμένο Δεκέμβριο το Ισραήλ αναγνώρισε την ανεξαρτησία της αποσχισθείσας περιοχής της Σομαλίας

Ελένη Ευστρατίου

Ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης πιέζει τις ΗΠΑ για αναγνώριση με αντάλλαγμα πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδη, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, πιέζει τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης από τη Σομαλία, προσφέροντας σε αντάλλαγμα πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.
  • Η Σομαλιλάνδη έχει ήδη αναγνωριστεί από το Ισραήλ τον Δεκέμβριο, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας.
  • Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ υποστηρίζει τη σύσφιξη των σχέσεων με τη Σομαλιλάνδη και πιέζει για αναγνώριση της κυριαρχίας της από τις ΗΠΑ.
  • Η ίδρυση διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στη Χαργκέισα ή στο λιμάνι Μπερμπέρα αποτελεί προτεραιότητα για τη Σομαλιλάνδη, λόγω της στρατηγικής τους θέσης κοντά στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.
  • Η γεωγραφική θέση της Σομαλιλάνδης στον Κόλπο του Άντεν και η αστάθεια στην περιοχή ενισχύουν τη σημασία της για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σε θέματα ασφάλειας και διεθνούς στρατηγικής.
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Συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους πραγματοποιεί μέσα στον Σεπτέμβρη ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, επιδιώκοντας από την Ουάσινγκτον να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία.

Σε αντάλλαγμα, προσφέρει πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν, την ώρα που οι Χούθι επεκτείνουν τον έλεγχό τους στις ακτές της Υεμένης και πιέζουν τη ροή πετρελαίου προς την Ευρώπη με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και εμπορικά πλοία της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πρόεδρος της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, συναντήθηκε το Σάββατο με τον γερουσιαστή των ΗΠΑ Τεντ Κρουζ, έναν από τους Αμερικανούς νομοθέτες που υποστηρίζουν τη σύσφιξη των σχέσεων με την αφρικανική χώρα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Κρουζ ανέφερε ότι η Σομαλιλάνδη έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα που κυμαίνονται από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έως την προστασία της ναυτιλίας στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής. Ο Κρουζ ανέφερε επίσης ότι ασκεί πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με τη Σομαλιλάνδη και επανέλαβε την υποστήριξή του προς την αναγνώριση της κυριαρχίας της από τις ΗΠΑ, λίγους μήνες μετά την αναγνώρισή της από το Ισραήλ, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πρόσβαση σε στρατηγικές θέσεις προς την Ερυθρά Θάλασσα

Μετά την ολοκλήρωση διαφόρων συναντήσεων με αξιωματούχους και βουλευτές των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι δήλωσε την Παρασκευή ότι η ίδρυση διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Χαργκέισα ή στην πόλη Μπερμπέρα —ένα σημαντικό λιμάνι κοντά στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο με το Ιράν— αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή του.

Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Σομαλιλάνδη, παρέχοντας 6,2 εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια, συνεχίζει να αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας.

Η επίσκεψη του Προέδρου πραγματοποιείται σε μια στιγμή που το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν έχει αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Η διαταραχή του θαλάσσιου εμπορίου, η συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και ο ανταγωνισμός μεταξύ περιφερειακών και παγκόσμιων δυνάμεων έχουν αναδείξει εκ νέου τη σημασία της γεωγραφίας στη διεθνή στρατηγική.

Η Σομαλιλάνδη κατέχει μια σημαντική θέση στον Κόλπο του Άντεν, με θέα σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου. Το λιμάνι της Μπερμπέρα βρίσκεται σχετικά κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, την πύλη που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Αυτή η γεωγραφική θέση δεν μεταφράζεται αυτόματα σε διπλωματική αναγνώριση. Ωστόσο, δημιουργεί μια στρατηγική πραγματικότητα που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον δεν μπορούν εύκολα να αγνοήσουν.

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