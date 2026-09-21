ΗΠΑ: Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ από CNN, MS NOW και Politico

Snapshot Τα μέσα CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης Τραμπ να τους απαγορεύσει την είσοδο στον Λευκό Οίκο.

Η αγωγή βασίζεται στην Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος που προστατεύει την ελευθερία του Τύπου.

Ο Λευκός Οίκος απέσυρε τα διαπιστευτήρια των δημοσιογράφων χωρίς προειδοποίηση, επικαλούμενος την αντίθεσή του στο ρεπορτάζ τους.

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου καταδίκασε την απόφαση ως παραβίαση της ελευθεροτυπίας και ζήτησε άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν απαγορεύσεις και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, CNN, MS NOW και Politico, κατά της απόφασης Τραμπ να τους αποκλείσει την είσοδο στον Λευκό Οίκο το περασμένο Σάββατο.

Η αγωγή που καταθέτουν επικαλείται την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που αφορά στην ελευθερία του Τύπου.

Η επείγουσα αγωγή κατατίθεται ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροαματική διαδικασία και την παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Η κοινή ανακοίνωση των τριών μέσων

«Σήμερα το πρωί γνωστοποιήσαμε στην κυβέρνηση ότι καταθέτουμε αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία και για την υπεράσπιση της αρχής ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι ρεπορτάζ θα κάνει και τι θα δημοσιεύει ο Τύπος», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τα τρία μέσα ενημέρωσης.

«Χωρίς ειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τα διαπιστευτήρια των δημοσιογράφων μας, διότι είναι αντίθετος με το ρεπορτάζ μας». «Αν αυτό αφεθεί χωρίς να αντικρουσθεί, απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία ελεύθερη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Καταδίκασε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την απαγόρευση, με άμεση ισχύ, της πρόσβασης των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο κλιμακώνοντας την σύγκρουσή του με τα μέσα ενημέρωσης.

Από την επομένη, απαγορεύθηκε στους δημοσιογράφους των τριών μέσων να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο, ένα μέτρο πρωτοφανές που αποτελεί προσβολή της ελευθεροτυπίας.

Μάλιστα προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα, ενώ υπενθυμίζεται ότι το Associated Press απαγορεύτηκε πριν από έναν χρόνο.

«Ο αμερικανικός λαός πρέπει να έχει την δυνατότητα να ελέγχει χάρη σε έναν ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο όσους είναι εκλεγμένοι, είτε αυτό αρέσει στους κυβερνητικούς αξιωματούχους είτε όχι», ανακοίνωσε το Σάββατο η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου καταδικάζοντας την απόφαση ως παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας που εγγυάται την ελευθερία του Τύπου και ζητώντας από την αμερικανική κυβέρνηση «να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση» των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης.

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