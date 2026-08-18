Τραμπ και Λευκός Οίκος επιτέθηκαν σε δημοσιογράφο του CNN - «Σιωπή, κάνεις πολύ φασαρία»

Το CNN δήλωσε τη στήριξή του στην Κρίστεν Χολμς

Ελένη Ευστρατίου

Τραμπ και Λευκός Οίκος επιτέθηκαν σε δημοσιογράφο του CNN - «Σιωπή, κάνεις πολύ φασαρία»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος επιτέθηκαν έντονα στη δημοσιογράφο του CNN Κρίστεν Χολμς κατά τη διάρκεια ερώτησης για τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
  • Ο Τραμπ διέκοψε επανειλημμένα τη δημοσιογράφο λέγοντας «Σιωπή» και χαρακτήρισε το CNN «ψεύτικες ειδήσεις».
  • Η ομάδα Rapid Response 47 του Λευκού Οίκου έκανε επιθετικές δηλώσεις εναντίον της Χολμς, χαρακτηρίζοντάς την ταπεινωτική για το επάγγελμά της.
  • Το CNN υποστήριξε την Κρίστεν Χολμς και καταδίκασε τις επιθέσεις ως ασυμβίβαστες με τις αρχές της ελευθερίας του Τύπου.
  • Το μέσο τόνισε ότι οι προσωπικές επιθέσεις σε δημοσιογράφους από δημόσιους αξιωματούχους είναι κάτω από το αξίωμά τους και απαράδεκτες.
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Σε οξείς τόνους καταφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος κατά της δημοσιογράφου του CNN, Κρίστεν Χολμς, την ώρα που προσπάθησε να του απευθύνει ερώτηση για τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Σιωπή!», επανέλαβε αρκετές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός για τον ερειστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ειδικά γυναίκες δημοσιογράφους. «Κάνεις πολλή φασαρία», συνέχισε, ενώ χαρακτήρισε «ψεύτικες ειδήσεις» το CNN, όταν ρώτησε τη δημοσιογράφο από ποιο μέσο είναι.

Η επίμαχη ερώτηση

Προηγουμένως, η ίδια δημοσιογράφος είχε ρωτήσει τον Αμερικανό πρόεδρο για τις δηλώσεις του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Όσοφ σε εκδήλωση στην Τζόρτζια, στις οποίες σχολίασε επικριτικά τις ασχολίες του Αμερικανού προέδρου.

«Προτιμά να οικοδομεί την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι», είπε ο γερουσιαστής, αναφερόμενος στη Νάταλι Χαρπ, βοηθό του προέδρου που ορισμένα αμερικανικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως βρίσκεται πάντα κοντά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά δεν απάντησε στα σχόλια του γερουσιαστή αλλά σχολίασε τις οικοδομικές εργασίες που κάνει στον Λευκό Οίκο.

Η αντίδραση όμως της ομάδας του Λευκού Οίκου Rapid Response 47 ήταν επιθετική προς τη δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς την ντροπιαστική και ταπεινωτική για το υποτιθέμενο επάγγελμά της. Σε άλλη ανάρτηση στο Χ έγραφε: «Κάποια μέρα, τα παιδιά σου θα πέσουν πάνω σε αυτή την αηδιαστική κι απάνθρωπη ερώτηση. Θα σε σιχαθούν».

Στήριξη του CNN στη δημοσιογράφο

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το μέσο χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους από αξιωματούχους ως «ασυμβίβαστες με τις αρχές της ελευθερίας του Τύπου» και κατώτερες του αξιώματός τους, ενώ δήλωσε την στήριξη στην Κρίστεν Χολμς, την οποία χαρακτήρισε «από τις πιο σεβαστές και καταξιωμένες» επαγγελματίες.

«Η Κρίστεν Χολμς είναι μια από τις πιο σεβαστές και καταξιωμένες δημοσιογράφους που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο.

Σήμερα το απόγευμα, έκανε τη δουλειά της και έθεσε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μια δύσκολη, σχετική και ειδησεογραφική ερώτηση εκ μέρους του αμερικανικού λαού.

Οι δημόσιοι αξιωματούχοι είναι ελεύθεροι να αμφισβητήσουν ρεπορτάζ με τα οποία διαφωνούν, αλλά οι προσωπικές επιθέσεις σε δημοσιογράφους επειδή κάνουν ερωτήσεις είναι κάτω από το αξίωμά τους και ασυμβίβαστες με τις αρχές της ελευθερίας του Τύπου.

Υποστηρίζουμε σθεναρά την Κρίστεν και απορρίπτουμε αυτές τις επιθέσεις με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».

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