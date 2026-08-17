Απολαυστικός Τραμπ  - Μόλις έμαθε ότι Καρολάιν Λέβιτ αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από εκείνον

Snapshot Η Καρολάιν Λέβιτ ανακοίνωσε την παραίτησή της από τη θέση εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στο τέλος Αυγούστου για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Λέβιτ αναντικατάστατη και εξέφρασε ανησυχία επειδή εκείνη αγαπά περισσότερο τα παιδιά της παρά τον ίδιο.

Ο Τραμπ σεβάστηκε την απόφαση της Λέβιτ και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί της ως εξωτερικός σύμβουλος και σημαντική φωνή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η Λέβιτ ανέλαβε τη θέση της γραμματέα Τύπου τον Ιανουάριο του 2025, σε ηλικία 27 ετών, καθιστώντας την τη νεαρότερη που κατείχε ποτέ αυτή τη θέση. Snapshot powered by AI

O Αμερικανός Πρόεδρος δεν ενθουσιάστηκε με την απόφαση της Καρολάιν Λέβιτ να αποσυρθεί από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στο τέλος Αυγούστου και το δείχνει.

Σε μία στιχομυθία με δημοσιογράφο όταν ρωτήθηκε σχετικά ο Ντόναλντ Τραμπ, αν η Λέβιτ μπορεί να αντικατασταθεί, τη χαρακτήρισε αναντικατάστατη και με μία δόση παραπόνου και χιούμορ συμπλήρωσε: «Έμαθα ότι η Καρολάιν Λέβιτ αγαπά τα παιδιά της περισσότερο από ό,τι αγαπά τον Τραμπ. Είμαι πολύ ανήσυχος γι' αυτό».

Trump: “I found out that Karoline Leavitt likes her children more than she likes Trump. I’m very concerned about that”



He made the remark in response to a reporter asking whether Leavitt could be replaced.



Leavitt, the White House press secretary known for her combative… pic.twitter.com/vmAXicWOyz — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ θα παραιτηθεί στο τέλος του μήνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ανακοίνωσε την Τρίτη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Λέβιτ αποφάσισε να παραιτηθεί για να περάσει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και την οικογένειά της.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι κατανοεί και σέβεται αυτή την απόφαση. Σημείωσε επίσης ότι μετά την παραίτησή της, η Λέβιτ θα παραμείνει ένας από τους κορυφαίους εξωτερικούς συμβούλους του και μια φωνή με επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η Λέβιτ είναι 28 ετών. Ανέλαβε τη θέση της γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου τον Ιανουάριο του 2025, στην αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Εκείνη την εποχή, ήταν 27 ετών και έγινε το νεότερο άτομο στην ιστορία που κατείχε αυτή τη θέση.