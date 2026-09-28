Χρηματοδότηση 8,26 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Τα δύο έργα στα νοσοκομεία στα οποία θα κατευθυνούν τα 8,26 εκατ. ευρώ

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Χρηματοδότηση 8,26 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας
ΥΓΕΙΑ
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  • Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 8,26 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω δύο κύριων δράσεων.
  • Η πρώτη δράση, με προϋπολογισμό 2,2 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και στον καλύτερο προγραμματισμό των χειρουργείων.
  • Η δεύτερη δράση, με προϋπολογισμό 6,07 εκατ. ευρώ, αφορά την ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης για τη βελτίωση της οικονομικής και λειτουργικής βιωσιμότητας των υπηρεσιών υγείας.
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Στη βελτίωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και στη διοικητική υποστήριξη των νοσοκομείων θα κατευθυνθεί η χρηματοδότηση 8.263.484 ευρώ από το ΕΣΠΑ, με απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», εντάσσονται οι εξής πράξεις:

- «Συστημική αναβάθμιση της λειτουργίας των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και του προγραμματισμού των χειρουργείων για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.197.280 ευρώ.

Η παρέμβαση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών επικεντρώνεται στη μείωση των χρόνων αναμονής, στη βελτιστοποίηση της διαδρομής των ασθενών εντός των νοσοκομείων και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και περιόδων αυξημένης ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών διαχείρισης της ροής των ασθενών, από την είσοδο και τη διαλογή έως την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής τους, η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την καταγραφή, παρακολούθηση, ανάλυση και πρόβλεψη του φόρτου εργασίας, καθώς και η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των ΤΕΠ και των λοιπών νοσοκομειακών μονάδων για την αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων κλινών και πόρων.

Παράλληλα, το έργο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του προγραμματισμού των χειρουργείων, μέσω της αναδιοργάνωσης των σχετικών διαδικασιών και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης. Στόχος είναι η μείωση των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων, η βέλτιστη αξιοποίηση των χειρουργικών αιθουσών και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι λειτουργικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την ανεπαρκή κατανομή πόρων και βελτιώνεται η συνολική αποδοτικότητα των χειρουργικών υπηρεσιών.

- «Μηχανισμός υποστήριξης της οικονομικής και λειτουργικής βιωσιμότητας των Υπηρεσιών Υγείας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.066.204 ευρώ.

Προβλέπεται η ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού διοικητικής υποστήριξης, που θα περιλαμβάνει σύγχρονα εργαλεία, διαδικασίες και μεθοδολογίες για την υποβοήθηση των διοικήσεων των μονάδων υγείας.

Ειδικότερα, στόχος είναι η υποστήριξη των διοικήσεων των μονάδων υγείας στο έργο τους, η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας του συστήματος, με μείωση της σπατάλης και καλύτερη κατανομή πόρων, η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας με εφαρμογή στρατηγικών που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα των υπηρεσιών υγείας, η βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ε.Σ.Υ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της διασύνδεσης, του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και των Κέντρων Υγείας, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και το κύριο σημείο πρώτης επαφής των πολιτών με το σύστημα υγείας.

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